Ho visto un re: una clip in anteprima esclusiva del nuovo film di Giorgia Farina con Edoardo Pesce e Sara Serraiocco

Sarà presentato fuori concorso al prossimo Torino Film Festival, prima di arrivare al cinema nel 2025, Ho visto un re, nuovo film di Giorgia Farina, con Edoardo Pesce e Sara Serraiocco. Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva.

Sarà presentato Fuori Concorso al Torino Film Festival, Ho visto un re, il nuovo film di Giorgia Farina, il cui titolo riecheggia una celebre canzone, con Edoardo Pesce, Sara Serraiocco, Marco Fiore, Gabriel Gougsa, Blu Yoshimi, e con la partecipazione di Lino Musella e con Gaetano Bruno. Si tratta di una commedia che prende spunto da un'incredibile storia vera, di cui vi proponiamo in esclusiva anteprima una divertente clip da cui potete farvi un'idea del tono tra il realistico e il fiabesco del film, che uscirà al cinema nel 2025 distribuito da Medusa Film.



Ho visto un re: la trama e le caratteristiche tecniche del film

In un mondo dove l'immaginazione di un bambino può sovvertire le realtà, Emilio trova nell'amicizia inaspettata con un guerriero etiope, la chiave per scoprire sé stesso e il mondo che lo circonda. Ambientato ai tempi della Campagna d’Africa, una nuova commedia per la regista dei fortunati Amiche da morire, Ho ucciso Napoleone, Guida romantica a posti perduti. 1936, ai tempi della guerra in Etiopia, l’incredibile storia vera di un Principe africano catturato e tenuto prigioniero in una voliera nel giardino del Podestà, sotto gli sguardi increduli degli abitanti della piccola cittadina della provincia italiana. Si chiama Abraham Imirrù ma per il piccolo Emilio è Sandokan, e sarà il suo eroe.

"Ho scelto di realizzare questo film perché ho trovato lo straordinario nel reale, in una storia vera che sembra quasi impossibile da credere"– dichiara la regista Giorgia Farina. "Raccontarla attraverso gli occhi di un bambino mi ha permesso di trasformare il dramma in avventura e il diverso in meraviglia" Ho visto un re è una produzione Stemal Entertainment con Rai Cinema, prodotto da Donatella Palermo, coprodotto con la francese Les Films d’Ici, e realizzato con il contributo del MIC - Dg Cinema e Audiovisivo e con il sostegno della Regione Lazio. Scritto da Giorgia Farina, Franco Bernini, Valter Lupo, fotografia di Francesco Di Giacomo, montaggio di Paola Freddi e Alessandra Clemente, costumi di Stefania Grilli, scenografia di Emita Frigato e Alessandra Frigato, suono di Stefano Civitenga..