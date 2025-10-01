TGCom24
Home | Cinema | News | HIM: una clip in anteprima esclusiva dell'horror sportivo prodotto da Jordan Peele
Schede di riferimento
HIM
Anno: 2025
3,2
HIM
News Cinema

HIM: una clip in anteprima esclusiva dell'horror sportivo prodotto da Jordan Peele

Daniela Catelli
2

Arriva al cinema il 2 ottobre con Universal Pictures l'atteso horror di ambientazione sportiva HIM, diretto da Justin Tipping, prodotto da Jordan Peele e con Marlon Wayans. Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva.

HIM: una clip in anteprima esclusiva dell'horror sportivo prodotto da Jordan Peele

Esce al cinema il 2 ottobre con Universal Pictures HIM, atteso horror a tema sportivo prodotto da Jordan Peele e interpretato da Marlon Wayans e Tyriq Withers. Il film racconta una storia che ha al centro un tipico dilemma che si trovano ad affrontare degli esseri umani quando stanno per raggiungere i propri sogni di gloria e successo e qualcosa si mette nel mezzo rischiando di infrangerli per sempre, ovvero: cosa saresti disposto a perdere pur di diventare una leggenda? Dall'infortunio ad un giovane e promettente giocatore di football nasce per lui un invito speciale da parte di un leggendario campione. Solo che il prezzo da pagare è incalcolabile. Vi presentiamo il film anticipandovi in anteprima esclusiva una clip video che vede al centro Withers e uno dei personaggi dell'entourage di Wayans, che gli dà il benvenuto nel mondo del successo.

Him: la trama, il cast e il trailer del film

Protagonista della storia di HIM è Cameron Cade (Tyriq Withers), un promettente quarterback che ha sacrificato tutto per il football, incluso il rapporto con la famiglia e ogni ambizione personale. Alla vigilia del celebre scouting Combine della NFL, un'aggressione violenta da parte di un fan gli provoca un trauma cranico che rischia di porre fine alla sua carriera. Quando ogni speranza sembra svanita, il leggendario campione Isaiah White(Marlon Wayans), icona indiscussa del football con otto titoli all'attivo, gli offre un'ultima possibilità: allenarsi nel suo misterioso compound, immerso nel deserto e isolato da tutto, dove vive con la moglie Elsie (Julia Fox), celebre influencer e figura dominante nella scena social. Ma dietro l’apparente occasione di riscatto si cela un inquietante viaggio nei lati oscuri della fama, del potere e dell’ossessione per l’eccellenza. Il giovane quarterback si ritrova presto immerso in un regime d’allenamento sempre più oppressivo e manipolatorio, orchestrato da Isaiah, che nasconde intenzioni ambigue e una visione estrema del successo. Il confine tra disciplina e controllo mentale diventa progressivamente più sottile, anche a causa della presenza enigmatica di Elsie, sempre più coinvolta nella trasformazione psicologica del ragazzo. Il cast include anche Tim Heidecker, leggenda della comicità alternativa (Noi), il comico australiano Jim Jefferies, la star dell’hip hop Guapdad 4000, il lottatore Maurice Greene, e la candidata ai Grammy Tierra Whack, tutti al loro debutto cinematografico. Diretto da Justin Tipping (Kicks), il film è tratto da una sceneggiatura Black List firmata da Zack Akers & Skip Bronkie (Limetown) insieme allo stesso Tipping. A produrre il film, Ian Cooper, Jordan Peele, Win Rosenfeld e Jamal M. Watson per Monkeypaw Productions, con David Kern e Kate Oh come produttori esecutivi.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
HIM
Anno: 2025
3,2
HIM
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
news Cinema Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 1 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 1 Ottobre, in prima serata
Taylor Swift, il nuovo film dopo The Eras Tour promette ancora numeri alti al boxoffice
news Cinema Taylor Swift, il nuovo film dopo The Eras Tour promette ancora numeri alti al boxoffice
West and Soda: ha 60 anni il capolavoro animato di Bruno Bozzetto
news Cinema West and Soda: ha 60 anni il capolavoro animato di Bruno Bozzetto
Highlander, anche Jeremy Irons si unisce al cast del reboot
news Cinema Highlander, anche Jeremy Irons si unisce al cast del reboot
Road House 2, Aldis Hodge si unisce al sequel con Jake Gyllenhaal
news Cinema Road House 2, Aldis Hodge si unisce al sequel con Jake Gyllenhaal
Romics 35: Fantozzi, Febbre da Cavallo e altri grandi colonne sonore in un panel
news Cinema Romics 35: Fantozzi, Febbre da Cavallo e altri grandi colonne sonore in un panel
People We Meet On Vacation, il primo trailer della rom com in arrivo su Netflix
news Cinema People We Meet On Vacation, il primo trailer della rom com in arrivo su Netflix
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
San Andreas
Inside Man
Hypnotic
Magnifica Ossessione
Il Commissario Montalbano: Un covo di vipere
Cobweb
L'inferno sepolto
Joker - Wild Card
Come ti spaccio la famiglia
Buona giornata
Le Mans '66 - La Grande Sfida
Wolfman
Film stasera in TV