HIM: una clip in anteprima esclusiva dell'horror sportivo prodotto da Jordan Peele
Arriva al cinema il 2 ottobre con Universal Pictures l'atteso horror di ambientazione sportiva HIM, diretto da Justin Tipping, prodotto da Jordan Peele e con Marlon Wayans. Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva.
Esce al cinema il 2 ottobre con Universal Pictures HIM, atteso horror a tema sportivo prodotto da Jordan Peele e interpretato da Marlon Wayans e Tyriq Withers. Il film racconta una storia che ha al centro un tipico dilemma che si trovano ad affrontare degli esseri umani quando stanno per raggiungere i propri sogni di gloria e successo e qualcosa si mette nel mezzo rischiando di infrangerli per sempre, ovvero: cosa saresti disposto a perdere pur di diventare una leggenda? Dall'infortunio ad un giovane e promettente giocatore di football nasce per lui un invito speciale da parte di un leggendario campione. Solo che il prezzo da pagare è incalcolabile. Vi presentiamo il film anticipandovi in anteprima esclusiva una clip video che vede al centro Withers e uno dei personaggi dell'entourage di Wayans, che gli dà il benvenuto nel mondo del successo.
Him: la trama, il cast e il trailer del film
Protagonista della storia di HIM è Cameron Cade (Tyriq Withers), un promettente quarterback che ha sacrificato tutto per il football, incluso il rapporto con la famiglia e ogni ambizione personale. Alla vigilia del celebre scouting Combine della NFL, un'aggressione violenta da parte di un fan gli provoca un trauma cranico che rischia di porre fine alla sua carriera. Quando ogni speranza sembra svanita, il leggendario campione Isaiah White(Marlon Wayans), icona indiscussa del football con otto titoli all'attivo, gli offre un'ultima possibilità: allenarsi nel suo misterioso compound, immerso nel deserto e isolato da tutto, dove vive con la moglie Elsie (Julia Fox), celebre influencer e figura dominante nella scena social. Ma dietro l’apparente occasione di riscatto si cela un inquietante viaggio nei lati oscuri della fama, del potere e dell’ossessione per l’eccellenza. Il giovane quarterback si ritrova presto immerso in un regime d’allenamento sempre più oppressivo e manipolatorio, orchestrato da Isaiah, che nasconde intenzioni ambigue e una visione estrema del successo. Il confine tra disciplina e controllo mentale diventa progressivamente più sottile, anche a causa della presenza enigmatica di Elsie, sempre più coinvolta nella trasformazione psicologica del ragazzo. Il cast include anche Tim Heidecker, leggenda della comicità alternativa (Noi), il comico australiano Jim Jefferies, la star dell’hip hop Guapdad 4000, il lottatore Maurice Greene, e la candidata ai Grammy Tierra Whack, tutti al loro debutto cinematografico. Diretto da Justin Tipping (Kicks), il film è tratto da una sceneggiatura Black List firmata da Zack Akers & Skip Bronkie (Limetown) insieme allo stesso Tipping. A produrre il film, Ian Cooper, Jordan Peele, Win Rosenfeld e Jamal M. Watson per Monkeypaw Productions, con David Kern e Kate Oh come produttori esecutivi.