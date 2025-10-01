HIM: una clip in anteprima esclusiva dell'horror sportivo prodotto da Jordan Peele

News Cinema

Arriva al cinema il 2 ottobre con Universal Pictures l'atteso horror di ambientazione sportiva HIM, diretto da Justin Tipping, prodotto da Jordan Peele e con Marlon Wayans. Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva.

Esce al cinema il 2 ottobre con Universal Pictures HIM, atteso horror a tema sportivo prodotto da Jordan Peele e interpretato da Marlon Wayans e Tyriq Withers. Il film racconta una storia che ha al centro un tipico dilemma che si trovano ad affrontare degli esseri umani quando stanno per raggiungere i propri sogni di gloria e successo e qualcosa si mette nel mezzo rischiando di infrangerli per sempre, ovvero: cosa saresti disposto a perdere pur di diventare una leggenda? Dall'infortunio ad un giovane e promettente giocatore di football nasce per lui un invito speciale da parte di un leggendario campione. Solo che il prezzo da pagare è incalcolabile. Vi presentiamo il film anticipandovi in anteprima esclusiva una clip video che vede al centro Withers e uno dei personaggi dell'entourage di Wayans, che gli dà il benvenuto nel mondo del successo.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/him/66899/video/?vid=48047" title="HIM: Una Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film - HD">HIM: Una Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film - HD</a>

Him: la trama, il cast e il trailer del film