HIM: ecco il primo trailer dell'horror con Marlon Wayans prodotto da Jordan Peele

Jordan Peele, stavolta in veste di produttore, presenta HIM, un horror con Marlon Wayans di cui è appena uscito il primo trailer.

A cosa rinunceresti per diventare il più grande di tutti i tempi? Se il destinatario della domanda risponde "tutto", ecco che si è fregato l'anima. Questa del resto è la frase di lancio di Him, un horror che ruota attorno al mondo del football americano e alla ricerca spasmodica del successo, prodotto dal premio Oscar Jordan Peele con la sua Monkeypaw Productions. Protagonisti di questa storia sono Marlon Wayans e Tyriq Withers, mentre alla regia c'è Justin Tipping. E questo è il primo trailer di Him, lui, che sembra promettere bene.

HIM: la trama e il cast completo

Protagonista di Him è Tyriq Withers, un attore che il football lo conosce bene, essendo stato ricevitore ad alto raggio al college. Nel film è Cameron Cade, un quarterback in ascesa che ha dedicato tutta la sua vita e la sua stessa identità al football. La sera precedente all'annuale Scouting Combine del football professionistico, Cam viene aggredito da un fan fuori di testa e riporta un trauma cranico che potrebbe mettere fine alla sua carriera. Quando tutto sembra perduto, riceve un'ancora di salvezza quando il suo idolo, Isaiah White (Marlon Wayans), leggendario quarterback otto volte campione e superstar culturale, si offre di allenarlo nel suo isolato complesso di edifici, che condivide con la celebre moglie influencer, Elsie White (Julia Fox). Ma man mano che l'allenamento di Cam accelera, il carisma di Isaiah inizia a trasformarsi in qualcosa di più oscuro, facendo precipitare il suo protetto in una stordente tana del bianconiglio, che può costargli più di quanto avesse previsto. Il resto del cast di HIM è composto dal comico americano Tim Heidecker e da quello australiano Jim Jefferies, dal peso massimo MMA Maurice Greene e dai fenomeni hip hop Guapdad 4000 e Tierra Whack, al loro debutto cinematografico. HIM è diretto da Justin Tipping, da una sceneggiatura blacklist di Zack Akers e Skip Bronkie.