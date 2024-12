Here: ecco il trailer italiano del nuovo film di Robert Zemeckis

News Cinema

Il grande regista americano torna a lavorare con Tom Hanks e Robin Wright, la coppia di attori protagonista di Forrest Gump, in questo originalissimo nuovo lavoro tratto dalla graphic novel di Richard McGuire. Ecco il trailer italiano di Here, al cinema dal 9 gennaio.

Si intitola Here, ovvero "qui", ed è il nuovo film di un grande sperimentatore americano: Robert Zemeckis, uno che dentro l'industria hollywoodiana ha lavorato sulla forma del cinema, e sui suoi contenuti, con una intelligenza e una voglia di esplorare e allargare i confini di cosa voglia dire film e cosa ci si possa mettere dentro.

Here è l'adattamento - firmato dallo stesso Zemeckis e da Eric Roth, di una omonima graphic novel di Richard McGuire, di cui riprende lo spunto principale: quello di raccontare storie e personaggi da un unico punto di vista, fisicamente inteso. Davanti all'obiettivo di Zemeckis, in Here passano dinosauri, animali, esseri umani. Passa il tempo e passano le storie delle persone che in quel luogo vivono parte della loro vita, in particolare quella di una coppia formata da Tom Hanks e Robin Wright, la stessa raccontata dal regista nel celebre Forrest Gump.

Presentato in prima mondiale all'AFI Festival, Here riconferma l'interesse tutto umanista di Zemeckis per i personaggi e le storie dei suoi film, e al tempo stesso quello che il regista ha sempre avuto per la tecnologia applicata al cinema: in questo caso, si tratta dell'intelligenza artificiale utilizzata per ringiovanire o invecchiare i personaggi che vediamo passare e vivere sullo schermo.

Here debutterà nei cinema italiani il 9 gennaio distribuito da Eagle Pictures, e questo è il suo trailer italiano ufficiale.



Here: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Robin Wright - HD

Dai creatori e dagli interpreti di Forrest Gump nasce una nuova storia che celebra la bellezza della vita attraverso gli occhi di diversi personaggi, tutti legate da un luogo magico e indimenticabile. In questo angolo speciale del mondo, le loro vite si intrecciano e la storia si dispiega attraverso le generazioni, rivelando con delicatezza l'essenza più pura dell'esperienza umana.Diretto da Robert Zemeckis, con una sceneggiatura firmata da Eric Roth e Zemeckis, il film trae ispirazione dall’acclamata graphic novel di Richard McGuire. Tom Hanks e Robin Wright ci conducono in un viaggio fatto di amore e perdita, di gioia e di vita vissuta intensamente, in un luogo dove tutto accade e dove ogni emozione trova il suo posto: HERE.