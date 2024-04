Helen Mirren, Ben Kingsley e Pierce Brosnan anziani risolutori di delitti in The Thursday Murder Club di Chris Columbus

News Cinema

The Thursday Murder Club è il titolo del nuovo film diretto da Chris Columbus e avrà per protagonisti Helen Mirren, Ben Kingsley e Pierce Brosnan.

Con il successo del film di Rian Johnson Cena con delitto - Knives Out e sequel in streaming, delle riletture di Kenneth Branagh dei classici di Agatha Christie e della serie tv Only Murders in the Building, il genere tradizionalmente chiamato Murder Mystery è tornato decisamente di moda. Tanto che a cimentarcisi, con un film intitolato The Thursday Murder Club, è adesso Chris Columbus, un tempo regista di commedie di enorme successo come Mamma, ho perso l'aereo e Mrs. Doubtfire, nonché dei primi due film della saga di Harry Potter. E il cast principale del film, prodotto dalla Amblin Entertainment di Steven Spielberg, è decisamente di primo piano visto che è composto da Helen Mirren, Ben Kingsley e Pierce Brosnan.

The Thursday Murder Mystery: la trama e i dettagli

The Thursday Murder Mystery è tratto dall'omonimo romanzo del noto presentatore e produttore televisivo britannico Richard Osman. La storia è incentrata su un gruppo di anziani residenti in una casa di riposo che si riuniscono per risolvere delitti per divertimento, ma si trovano coinvolti in un caso reale. Helen Mirren sarà un'ex spia, Elizabeth, Kingsley lo psichiatra in pensione Ibrahim e Brosnan Ron, un ex sindacalista. Manca ancora all'appello l'attrice per il personaggio di Joyce. Come storia e cast si tratta di un film interamente british, le cui riprese inizieranno in Inghilterra a giugno. Il romanzo di Osman che dà origine al film ha venduto 10 milioni di copie e comprende numerosi sequel. I diritti dell'adattamento cinematografico sono stati acquistati da Steven Spielberg nel 2020 e il regista l'ha affidato all'amico e collaboratore di lunga data Chris Columbus.