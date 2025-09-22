TGCom24
News Cinema

Heat 2: Michael Mann conferma le recenti voci e riaccende le speranze, "spero di girarlo nel 2026"

Daniela Catelli

Dopo le voci di stallo sul sequel di Heat di Michael Mann e quelle di una ripresa del progetto, il regista rassicura i fan durante una masterclass a Busan e aggiorna sullo stato delle cose.

Heat 2: Michael Mann conferma le recenti voci e riaccende le speranze, "spero di girarlo nel 2026"

Buone notizie per i fan di Michael Mann e del suo film forse più celebre, Heat - La sfida, uscito esattamente 30 anni fa, di cui il regista dovrebbe realizzare un sequel, tratto dal suo stesso romanzo pubblicato nel 2022. Tempo fa World of Reel, come vedete sotto, aveva parlato di uno stallo nella produzione del film, ma adesso, a sentire lo stesso Mann, che ha tenuto una masterclass su Heat a Busan, in Corea del Sud, le cose sembrerebbero essersi sbloccate e le riprese, se non dietro l'angolo, dovrebbero iniziare l'anno prossimo. Ma vediamo cosa ha dichiarato esplicitamente Mann.

Heat 2: gli aggiornamenti di Michael Mann sul film

Al festival internazionale del cinema di Busan, dove si è recato per la prima volta per tenere una masterclass su Heat, Michael Mann ha anche accennato brevemente all'atteso Heat 2 e ha confermato che l'inizio riprese dovrebbe avvenire nel 2026: "Non vedo l'ora di un possibile inizio riprese nel 2026. Ora siamo nel bel mezzo del budget, della programmazione e del cast". L'interesse intorno al film è fortissimo, tanto che quando l'anno scorso è stato ufficialmente annunciato, le visualizzazioni dell'originale su Netflix sono passate da 1 milione di ore a 17 milioni. Leonardo DiCaprio si è impegnato a interpretarlo e questo vorrebbe dire per lui un 2026 sia sul set di What Happens at Night di Scorsese che su quello di Heat 2. La Warner, che detiene i diritti del film, sembra disposta a investire nel sequel dai 150 ai 170 milioni di dollari, anche se probabilmente in coproduzione per ottimizzare i costi (si parla di Apple). Per essere precisi, Heat 2 non è esattamente un sequel, ma un ibrido tra quello e un prequel e racconta gli inizi di Neil McCauley (Robert De Niro nell'originale) e Vincent Hanna (Al Pacino), mentre al tempo stesso vede Hanna a caccia di una nuova minaccia dopo quanto è accaduto nella sparatoria finale del primo film.

Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
