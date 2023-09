Hattie McDaniel, l'Oscar scomparso per Via col Vento rimpiazzato dall'Academy

News Cinema

Con un gesto simbolico, l'Academy ha voluto riprodurre da zero lo storico Oscar come miglior attrice non protagonista assegnato a Hattie McDaniel, per la sua interpretazione di Mammy in Via col vento. Era andato perso.

Hattie McDaniel è entrata nella storia del cinema, perché fu la prima persona di colore a ricevere un Oscar per un film, Via col Vento (1939), dove interpretava l'iconica Mammy: il riconoscimento storico come miglior attrice non protagonista le fu consegnato nel 1940. Quel premio, all'epoca una targa con una statuetta in miniatura, era però andato perso. L'Academy ha deciso di rimediare. Leggi anche Killers of the Flower Moon, dopo Via col vento sarà il film più lungo della storia del cinema

L'Oscar per Hattie McDaniel di Via col vento ritorna in vita grazie all'Academy

Nel 2023, di tutti gli otto Oscar raccolti da Via col vento (su tredici nomination), quello che ha più peso contemporaneo e storico è sicuramente l'Oscar come miglior attrice non protagonista andato nel 1940 a Hattie McDaniel, che cambiò la storia di Hollywood: prima che un'altra donna nera stringesse la statuetta trascorsero ben 51 anni, quando Whoopi Golbderg la vinse per Ghost! McDaniel, scomparsa nel 1952 a nemmeno sessant'anni, chiese che il premio fosse donato all'Howard University’s College of Fine Arts presso Washington D.C. (ora intitolato alla memoria di Chadwick Boseman), fondato nel 1867 e sin dall'inizio aperto alla frequentazione dei neri. Della targa speciale originale si erano tuttavia perse le tracce dalla fine degli anni Sessanta.

L'Academy ha allora deciso di realizzarne una replica e di riportarla all'Howard University in una futura cerimonia, con questa motivazione: "Hattie McDaniel fu un'artista rivoluzionaria che cambiò la direzione del cinema e ha segnato generazioni di attrici e attori che l'hanno seguita. Siamo entusiasti all'idea di consegnare una replica dell'Academy Award di Hattie McDaniel alla Howard University. Questa preziosa occasione celebrerà la notevole professionalità di Hattie McDaniel e la sua storica vittoria".

Non dobbiamo liquidare questa notizia come una delle tante decisioni "politicamente corrette": la sera degli Oscar nel 1940, nel nightclub Cocoanut Grove all'interno dell'ora demolito Ambassador Hotel di Los Angeles, Hattie McDaniel fu fatta sedere a un tavolo separato, lontana dagli altri candidati.