Harry Potter e la Camera dei Segreti, il criceto di Emma Watson e le paure di Rupert Grint

News Cinema

Qualche curiosità su Harry Potter e la Camera dei Segreti, il secondo capitolo cinematografico della saga creata da J. K. Rowling. Sono passati oltre vent'anni.

Uscito nel 2002, Harry Potter e la Camera dei Segreti è il secondo film della saga di Harry Potter, tratta dai romanzi di J. K. Rowling: ancora una volta diretto da Chris Columbus, che lascerà però la sedia del regista a partire dal prossimo capitolo, vedeva protagonisti gli immancabili Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione) e Rupert Grint (Ron), via via più a loro agio con la recitazione e il crescente fandom. Spiamo dietro le quinte del lungometraggio, per qualche curiosità. Leggi anche Harry Potter - Le date della tradizionale maratona su Italia 1

Harry Potter e la Camera dei Segreti, curiosità sul secondo film della saga

Sembra incredibile considerando il successo già evidente dei lungometraggi (il primo capitolo aveva registrato 1 miliardo di dollari al boxoffice!), ma a Daniel Radcliffe furono offerte per questo seguito "solo" 125.000 sterline. L'intervento del sindacato britannico degli attori sventò il blitz della produzione, portando il salario del ragazzino a una più appropriata cifra di 2 milioni.

D'altronde Radcliffe si stava sciogliendo come attore, al punto che resse uno scambio di battute improvvisato, perché il regista spronò Jason Isaacs, interprete di Lucius Malfoy, a dire qualcosa di inaspettato, mentre usciva dall'ufficio di Silente in una sequenza. Issacs proruppe in uno "Speriamo che il signor Potter sia sempre in giro per salvare la situazione", al che senza tentennamenti Radcliffe rispose: "Non si preoccupi, ci sarò."

Harry Potter e la Camera dei Segreti è tristemente noto per aver segnato il sipario sull'Albus Silente interpretato da Richard Harris: l'attore era già gravemente malato durante le riprese e morì poche settimane prima della premiere. Harris, due volte nomination all'Oscar per Io sono un campione (1963) e Il campo (1990), aveva fino all'ultimo sperato di guarire, ma inevitabilmente fu poi necessario un recasting. Sarebbe stato Michael Gambon a vestire i panni di Silente dal terzo film in poi.

C'è un motivo per cui la macchina dei Weasley è una Ford Anglia, di quel colore: era la stessa auto legata alla giovinezza di J. K. Rowling, che la guidava con la sua migliore amica. Per la scena dell'incidente, furono distrutte ben quattordici Ford Anglia!

Rupert Grint soffre di aracnofobia, ha cioè un'enorme paura dei ragni, tanto che nella scena con Aragog il suo terrore è genuino e non ha a che fare con la recitazione: pare persino che tuttora non abbia mai guardato per intero la scena, da spettatore. C'è comunque un'autocitazione del regista Chris Columbus in quelle scene, perché Ron avvisa Harry sulla presenza di ragni con lo stesso tono in cui il ladro Marv avvisava un altro Harry dei piccioni incombenti in Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York (1992).

Come premio di consolazione per questi stress di Rupert, va detto che, nella schifida scena delle lumache sputate, si trattava in realtà di prodotti dolciari anche piuttosto gustosi, quindi nessuna sofferenza in quel caso, anzi.

Emma Watson era affezionatissima al suo piccolo criceto, una femmina di nome Millie. Quando l'animaletto morì a pochi giorni dall'inizio delle riprese, gli scenografi le realizzarono una piccola bara su misura, con tanto di nome inciso. Secondo Emma, "forse nessun criceto ha mai avuto esequie migliori".

Ironia della sorte, furono provinati due attori poi importanti nel Wizarding World e nella saga di Animali Fantastici. Eddie Redmayne fece delle audizioni per il ruolo di Tom Riddle, andato poi a Christian Coulson (che aveva 23 anni, al di là della fascia d'età richiesta sui 15-17). Allo stesso modo Jude Law, futuro giovane Albus Silente, sfiorò il ruolo di Gilderoy Allock, per il quale fu ritenuto non abbastanza in là con l'età! Gilderoy nel film è portato sullo schermo da Kenneth Branagh, a sua volta sostituto del già scelto Hugh Grant, che però dovette lasciare la parte per un conflitto con un altro impegno in Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi. Branagh è inoltre protagonista della scena post-credits, l'unica di tutta la saga, dove il suo personaggio viene mostrato sulla copertina (magica) di un libro autobiografico, internato ma pur sempre egocentrico.