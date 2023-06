Hanno clonato Tyrone: il trailer ufficiale del film con John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx

News Cinema

In questo mix tra commedia, pulp, sci-fi e giallo una serie di eventi inquietanti mette un trio improbabile sulle tracce di un terribile complotto governativo. Ecco il trailer ufficiale originale di Hanno clonato Tyrone, in streaming su Netflix dal 21 luglio.

Debutterà in streaming il 21 luglio su Netflix un film intitolato Hanno clonato Tyrone, un curioso mix tra commedia, sci-fi, pulp e fantascienza nel quale una serie di eventi inquietanti mette un trio improbabile (formato da un piccolo spacciatore, una prostituta e un pappone) sulle tracce di un terribile complotto governativo.

Nei panni dei questi tre personaggi, rispettivamente, ci sono John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx, che del film è anche produttore e che è purtroppo ancora in ospedale negli Stati Uniti, ricoverato per qualcosa che la famiglia non ha voluto ufficializzare ma che, in molti, pensano essere stato in ictus cerebrale.

Hanno clonato Tyrone, di cui qui di seguito trovate il primo trailer ufficiale, è il film che segna il debutto alla regia di Juel Taylor, già sceneggiatore di film come Creed 2 e di Space Jam - New Legends, qui ovviamente anche autore del copione con Tony Rettenmaier.