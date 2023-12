Handling The Undead: il trailer ufficiale del film horror con Renate Reinsve

News Cinema

L'attrice norvegese protagonista dell'acclamato La persona peggiore del mondo torna sugli schermi con un film di paura che verrà presentato al Sundance a gennaio, e che è tratto da un libro dello stesso autore che ha ispirato il Lasciami entrare di Tomas Alfredson.

Da un parte abbiamo l'attrice norvegese Renate Reinsve, quella che stava per abbandonare la recitazione per darsi alla falegnameria prima che Joachim Trier la chiamasse a fare la protagonista di La persona peggiore del mondo e, con quel film, arrivasse vincere il premio come miglior attrice al Festival di Cannes e tanti altri premi.

Dall'altra lo scrittore svedese John Ajvide Lindqvist, l'autore del libro da cui Tomas Alfredson ha tratto il suo bellissimo Lasciami entrare e del racconto che Ali Abbasi ha trasformato nel film Border.

Mettiamo insieme questi due scandinavi, ed ecco che ci troviamo magicamente di fronte un film, horror, che si intitola Håndtering av udøde, nella sua versione internazionale Handling The Dead, ma che tradotto letteralmente dal norvegese significa "affrontare i non morti".

Opera prima della regista Thea Hvistendahl (norvegese pure lei, come produzione del film), il film è basato appunto su un libro di Lindqvist, che ha sceneggiato assieme alla regista.

La storia è quella che ha inizio a Oslo in una calda giornata d'estate in in cui uno strano campo elettromagnetico si spande per la città, causando emicranie nella popolazione e mandando in tilt gli apparecchi elettronici. Nel giro di poco tempo tutto sembra risolversi a tornare alla normalità, ma a quanto pare questo strano evento ha portato con sé una conseguenza inquietante e duratura: ha risvegliato le persone morte da poco tempo.

Handling The Dead verrà presentato al Sundance del 2024 nella sezione World Cinema Dramatic. Nel film Reinsve recita nuovamente al fianco di Anders Danielsen Lie, già suo compagno di set nel film di Joachim Trier che ne ha lanciata la carriera, e insieme a Bjørn Sundquist, Bente Børsum e Bahar Pars.

Ecco il trailer ufficiale originale, con sottotitoli inglesi, di Handling The Dead.