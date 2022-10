Halloween: 7 film horror su Netflix per una maratona streaming da paura

News Cinema

È più difficile scegliere un film che vederlo. Vi aiutiamo con una selezione di film horror attualmente disponibili su Netflix.

È proprio quel periodo dell'anno in cui ci si chiude in casa per una serata da brivido. Non vorrete certo vedere una commedia per festeggiare Halloween, giusto?

Se vi affacciate sull'oceano delle piattaforme streaming la scelta è tanta. Anzi, troppa.

Non avete la sensazione che ci siano molti più film e serie di quante mai riusciremmo a vederne? Eh sì... e potrebbe essere un buon soggetto per un film: una coppia di fidanzati deve scegliere un film horror da vedere, quando a un certo punto i contenuti streaming prendono vita e invadono case, strade, città divorando umani. Non male, no?

Ma torniamo alla vostra ricerca. Niente It, Annabelle, The Conjuring, Hereditary, The Witch, Midsommar o Doctor Sleep. Non titoli famosi, ma un elenco di film horror su Netflix, che potreste aver intravisto nell'interfaccia della piattaforma ma ancora non avete deciso di vedere.

Netflix: film horror da vedere perfetti per Halloween

#Alive (2020)

The Whole Truth (2021)

Il rituale (2017)

The Silence (2019)

Nightbooks (2021)

Nell'erba alta (2019)

Kadaver (2020)

#Alive (2020)

Quanto ci piace la produzione cinematografica e seriale della Corea del Sud? Molto! #Alive è un horror originale Netflix in cui il giovane protagonista, un ragazzo appassionato di videogame che trascorre le sue giornate in diretta streaming con gli amici, rimane bloccato nel suo appartamento durante una pandemia che trasforma le persone in zombie. In TV segue i notiziari del caos che sta aumentando finché le comunicazioni vengono interrotte e a lui non resta altro che sperare di essere tratto in salvo. Da chi, non si sa. Dopo aver terminato le provviste e preso da un momento di disperazione, il ragazzo registra un messaggio di addio, pronto a togliersi la vita, ma in quell'istante un puntatore laser attira l’attenzione la sua attenzione.





The Whole Truth (2021)

Questo è un titolo da scengliere se siete alla ricerca di qualcosa di diverso dal solito. Non tanto per i contenuti, quanto per l'ambientazione. The Whole Truth è un film horror tailandese che ha per protagonisti un fratello e una sorella adolescenti. Quando la loro madre ha è coinvolta in un incidente d'auto, i due vengono presi dai nonni che li alloggiano a casa loro e li invitano a sistemarsi nella stanza che un tempo era quella della madre. In questa stanza c'è un buco in una parete. Uno strano buco. E da questo momento altre cose strane iniziano ad accadere rivelando segreti inquietanti sulla loro famiglia.





Il rituale (2017)

Quattro amici decidono di intraprendere un'escursione per onorare la memoria di un loro defunto amico, ucciso durante una rapina in cui si era trovato coinvolto. Viaggiano attraverso desolate lande svedesi quando improvvisamente uno di loro, prende una storta che gli provoca la distorsione del ginocchio. La soluzione è prendere una scorciatoia nella speranza di abbreviare i tempi dell'escursione e raggiungere quanto prima la civiltà. Nella foresta che devono attraversare, però, si nascondono insidie, entità misteriose, rituali e sacrifici. Il rituale è un horror di produzione anglo-canadese, girato in Romania che nella storia fa da controfigura alla Svezia.





The Silence (2019)

Vi sono piaciuti i due A Quiet Place? Bene, qui abbiamo una co-produzione tra Germania e Stati Uniti che prende in prestito una serie di elementi da quei film. Intitolata The Silence, la storia di questo horror sci-fi si ambienta in un futuro post-apocalittico in cui creature terrificanti hanno invaso la Terra e cacciano gli umani attraverso i suoni che emettono. Un'adolescente, che ha perso l'udito a 13 anni, e la sua famiglia cercano rifugio in un luogo isolato, ma si imbattono in un’inquietante setta che vuole sfruttare i sensi potenziati della ragazzina. Il film è stato girato in Canada. Tra il cast potete riconoscere Stanley Tucci, Miranda Otto e John Corbett, mentre la giovane è interpretata da Kiernan Shipka.





Nightbooks (2021)

Questo è l'unico film dell'elenco che può essere visto dai piccoli spettatori, idealmente dai 7 anni in su. Nightbooks - Racconti di paura è un film originale Netflix e racconta di due bambini tenuti prigionieri da una strega malvagia interpretata da Krysten Ritter (che molti di voi hanno già visto nelle serie Breaking Bad e Jessica Jones). Un ragazzino appassionato di storie dell’orrore si sveglia improvvisamente una notte in un luogo sconosciuto, scoprendo di essere stato catturato dalla strega Natacha. Per scampare a morte certa, il ragazzino deve raccontarle una nuova storia di paura ogni sera. Perlustrando l’appartamento magico della donna, incontra una bambina prigioniera come lui. Per riuscire a fuggire, i due dovranno usare tutta la loro astuzia e il loro ingegno.





Nell'erba alta (2019)

Tra gli innumerevoli adattamenti per lo schermo dei libri di Stephen King, questo può essere passato relativamente inosservato. Può l'erba incutere terrore? Stando a quanto scritto nel romanzo omonimo dal re dell'horror insieme a suo figlio Joseph King (che si firma con lo pseudonimo di Joe Hill), la risposta è sì. Sta a voi decidere se la versione di questa storia realizzata per Netflix e firmata dal regista canadese Vincenzo Natali sia buona. La storia inizia con le grida di un ragazzino che ha perso l'orientamento Nell'erba alta. Becky e il fratello Cal decidono andare in suo aiuto, ma vengono intrappolati da una forza sinistra che li disorienta e li separa. Tagliati fuori dal mondo e prigionieri della morsa oppressiva del luogo, si rendono presto conto che in quel campo è meglio essere perduti che trovati.



Nell'erba alta: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Kadaver (2020)