Grease: John Travolta si presenta vestito da Danny Zuko e a sorpresa a una proiezione del film e poi posta il video

Un John Travolta molto in forma partecipa a sorpresa a una proiezione di Grease, ritrovando sul palco il regista e una parte del cast del musical e mandando il pubblico in sollucchero. L'attore ha condiviso su Instagram una sua foto con l'abito di scena e un video della sua apparizione.

Uno dei personaggi più iconici che John Travolta ci ha regalato nella sua carriera è senza dubbio Danny Zuko di Grease, il ragazzo sbruffoncello dai capelli scolpiti dalla brillantina del film del 1978 ispirato all’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey. Leader di una gang chiamata T-Birds, Zuko faceva il duro, ma in realtà era un tenerone, e si innamorava di una ragazza di nome Sandy interpretata dalla compianta Olivia Newton John.

Grease ha portato fortuna a Travolta, che tuttavia si era imposto all'attenzione internazionale grazie all'interpretazione di Tony Manero ne La Febbre del sabato sera, uscito nel 1977. Costato appena 6 milioni, Grease ne incassò quasi 395 in tutto il mondo, piazzandosi al 1° posto nella classifica dei film più visti di quella stagione sia negli USA che in Italia, dove guadagnò 8 miliardi di lire.

Se ricordiamo Danny Zuko e il film di Randal Kleiser, è perché John Travolta ha fatto un'apparizione a sorpresa a una proiezione sing-A-long di Grease presso l’Hollywood Bowl, laddove per sing-along si intende una proiezione in cui il pubblico è invitato a cantare le canzoni del film, un po’ com’è stato per Wicked nelle sale di ogni città del mondo.

La prova dell’apparizione a sorpresa di John Travolta è un video che l'attore ha condiviso su Instagram. Nessuno sapeva che avrebbe partecipato all'evento, e infatti il pubblico è impazzito. Anche il regista e i componenti del cast che erano presenti non hanno creduto ai loro occhi quando hanno visto quanto Travolta somigliasse ancora a Danny Zuko. Dopodiché l'attore ha cantato "a-womp-bop-a-looma a-womp-bam-boom", un verso della favolosa “We go together” che è la terz’ultima traccia della colonna sonora. John Travolta ha infine detto agli spettatori: "Godetevi il film, vi amiamo!" e Grease è cominciato. Insieme a John erano sul palco Randal Kleiser, Barry Pearl (Doody), Didi Conn (Frenchy), Kelly Ward (Putzie) e Michael Tucci (Sonny LaTierri).

Il video in cui John Travolta sale sul palco dell'Hollywood Bowl vestito da Danny Zuko

Il video postato da John Travolta su Instagram mostra ciò che vi abbiamo appena raccontato. Non possiamo non notare quanto sia in forma l'attore, che ha condiviso anche una sua foto. Prima di augurare buona visione agli spettatori, l'attore dice: "L.A! I thought you were going back to Australia" (Los Angeles, pensavo che saresti tornata in Australia), che poi è una delle battute più celebri del film, pronunciata da Zuko nel momento in cui vede che Sandy (Olivia Newton John) frequenta la sua scuola. Nella caption del post si legge:

Stasera, all'Hollywood Bowl, ho sorpreso tutto il pubblico alla proiezione sing-A-along di Grease vestito da Danny Zuko. Nessuno sapeva niente, nemmeno il cast. Grazie per la bellissima serata (scrollate a sinistra per vedere il video!)