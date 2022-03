Glocal Film Festival: al via il 10 marzo a Torino la 21esima edizione

News Cinema

Si svolge a Torino dal 10 al 14 marzo il Glocal Film Festival, dedicato al meglio della realtà cinematografica di una regione cinefila come il Piemonte. Ospiti e programma.

Il Piemonte è sicuramente una delle regioni cinematograficamente più produttive d'Italia, patria di numerosi filmmaker, tanto che oltre al prestigioso Torino Film Festival ospita anche il Glocal Film Festival, giunto già alla 21esima edizione, che da giovedì 10 marzo a lunedì 14 porterà al Cinema Massimo MNC di Torino il meglio della cinematografia frutto della fervida attività del settore nella regione e proporrà 68 titoli e 5 eventi speciali, incluse due masterclass con ospiti come Daniele Vicari, Fredo Valla, Gherardo Gossi, Andrea Zalone, Claudio Di Biagio, Daniela Scattolin, Davide Ferrario e Guido Chiesa.

Il 21° Glocal Film Festival

In 5 giorni, il Glocal Film Festival propone al Cinema Massimo di Torino 68 titoli tra cui 5 documentari del concorso Panoramica Doc (3 anteprime assolute - Paradis-e di Francesco Cusanno, Luca Percivalle e Flavio Giacchero, Real Falchera 30 anni dopo-La rivincita di Giacomo Ferrante e Antonella Anelli, We Cannot Live Under That Flag di Lucio Laugelli, e 2 regionali I’ll Stand By You di Maximilien Dejoie e Virginija Vareikyte, Mother Lode di Matteo Tortone) più 4 doc brevi nella nuova categoria Doc Short e 15 cortometraggi dello storico contest Spazio Piemonte. In programma dal 10 al 14 marzo, le proiezioni dell’omaggio a Fredo Valla, il Premio Riserva Carlo Alberto a Gherardo Gossi e quello Prospettiva a Daniela Scattolin, l’evento dedicato al piccolo schermo Ciau Bale con Andrea Zalone e Gianni Carretta, due masterclass sulle opportunità che le tecnologie e il digitale offrono - tra cui quella con Claudio Di Biagio - e due focus sul formato breve di videodanza e quello prodotto sul territorio ospite 2022, la Slovenia.

Fredo Valla, autore occitano omaggiato di questa edizione, darà il via al Glocal giovedì 10 marzo alle 21, con la proiezione dei suoi documentari Sono gli uomini che rendono le terre vive e care e Novalesa, una storia d’inverno. Autenticamente glocal, Valla coltiva una visione globale del mondo dal piccolo paese dove vive, Ostana nel cuneese, ed è rappresentante fedele di quella cinematografia autoriale che il festival valorizza mostrando alcune delle sue opere più intimiste, benché nella sua carriera trentennale abbia scritto film per il grande pubblico come Il vento fa il suo giro e Volevo nascondermi, firmati da Giorgio Diritti ed entrambe candidate al David di Donatello. Altro omaggiato è Gherardo Gossi, direttore della fotografia torinese con all’attivo oltre 60 titoli, che sabato 12 sarà protagonista della masterclass ‘Girare un film con lo smartphone’ e della tavola rotonda con suoi storici registi Daniele Vicari, Guido Chiesa, Davide Ferrario e Daniele Gaglianone. In serata riceverà il Premio ‘Riserva Carlo Alberto’ e seguirà l’anteprima della versione restaurata de Il partigiano Johnny, in calendario per il Centenario della nascita di Beppe Fenoglio.

Il Glocal 2022 torna a dedicare uno spazio al mondo della TV con Andrea Zalone - storico autore di Maurizio Crozza - e Gianni Carretta, che insieme crearono Ciau Bale, show cult in onda su Quartarete TV a inizio 2000 che ironizzava sulla piemontesità - e saranno ospiti domenica 13 marzo alle 17.30. L’autore e youtuber Claudio Di Biagio, domenica 13 marzo terrà la masterclass ‘Tra web e regia. Percorsi per giovani videomaker’ e sarà giurato di Spazio Piemonte così come Daniela Scattolin, giovane attrice protagonista della serie Netflix Zero e madrina del festival, che riceverà inoltre il Premio Prospettiva lunedì 14 marzo alle 20.00, durante la chiacchierata che precede la Premiazione. Completano il programma i focus From Local To Global: Let’s Act ‘Glocal’ Together! che quest’anno volge lo sguardo alla Slovenia con FeKK - Ljubljana Short Film Festival, e il consolidato appuntamento con COORPI – La Danza in un minuto. La chiusura del festival è affidata a Double di Valerio Valente che arriva al Glocal in anteprima nazionale. Glocal Film Festival è organizzato da Associazione Piemonte Movie in sinergia con Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival, con il contributo di Regione Piemonte e di Fondazione CRT, con il patrocinio di Città di Torino e Città Metropolitana di Torino.

