Gli Indesiderabili, ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Ladj Ly

Nei cinema italiani dall'11 luglio con Lucky Red questo sequel ideale del folgorante esordio rappresentato da I Miserabili. Ecco trailer, trama e poster di Gli Indesiderabili.

Quello di I miserabili, Premio della Giuria al Festival di Cannes 2019, è stato un esordio davvero notevolissimo, con il quale Ladj Ly aveva lasciato tutti senza fiato.

I miserabili raccontava le tensioni sociali esplosive pronte a scatenarsi in rivolte e violenza delle banlieu francesi, lì sintetizzate nella periferia parigina di Montfermeil.

Con il suo nuovo Gli indesiderabili, che vedremo finalmente al cinema dall'11 luglio distribuito da Lucky Red, e di cui di seguito vi mostriamo il trailer italiano ufficiale, Ladj Ly prosegue il suo discorso indeale, con un film legato a doppio filo - per ambientazione, toni e tematiche sociali affrontate - a I Miserabili, mettendo nuovamente lo spettatore di fronte a una serie di problematiche complesse e di nodi apparentemente inestricabili la cui risoluzione, però, è fondamentale per il futuro delle nostre società.

Ancora ambientato in un sobborgo parigino disagiato, Gli indesideraboli racconta di una giovane donna legata alla sua pur fatiscente abitazione, di un giovane medico inesperto di politica chiamato a diventare sindaco a interim, di uno scontro frontare su case e sgomberi e di forze di polizia chiaramente razziste.

Questo è il trailer italiano ufficiale di Gli indesiderabili, seguito dal suo poster e dalla trama ufficiale.



Haby, una giovane donna molto impegnata nella vita della comunità, scopre che è stato varato un progetto di riqualificazione del suo quartiere. Il progetto, guidato a porte chiuse da Pierre Forges, un giovane medico messo a fare il sindaco, prevede la demolizione dell’isolato dov’è cresciuta Haby. Insieme agli abitanti del palazzo, la donna avvia una feroce battaglia per evitare la distruzione dell’edificio 5...