Giornate degli Autori 2022: il programma completo

È stato presentato oggi nel corso della conferenza stampa il programma della diciannovesima edizione della sezione autonoma del Festival di Venezia che si svolgerà nell'ambito della Mostra dal 31 agosto al 10 settembre.

La XIX edizione delle Giornate degli Autori, presiedute da Andrea Purgatori affiancato dal Consiglio Direttivo, dal Delegato Generale Giorgio Gosetti e dalla Direttrice artistica Gaia Furrer, si svolgerà dal 31 agosto al 10 settembre nell’ambito della 79a Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Nate nel 2004 per l’impegno di Francesco Maselli ed Emidio Greco, promosse da ANAC e 100autori, rese possibili dal costante sostegno della Direzione Generale Cinema del MIC e dalla progettualità congiunta di partner come Miu Miu, SIAE, BNL, il Lux Audience Award del Parlamento Europeo e MUBI, le Giornate degli Autori si confermano realtà autonoma e vitale realizzata in accordo con La Biennale di Venezia.

Anche quest’anno saranno 10 i film in concorso per il GdA Director’s Award, cui si aggiungono il film di chiusura (The Listener di Steve Buscemi) e cinque eventi speciali, anch’essi in “prima” mondiale.

Nella selezione ufficiale: 19 paesi rappresentati, 6 registe e 5 opere prime. Saranno invece 9 i titoli delle Notti Veneziane, lo spazio-off creato in accordo con Isola Edipo alla Sala Laguna, dedicato alla ricerca d’autore del cinema italiano.

Tra i protagonisti attesi quest’anno alle Giornate: Abel Ferrara, Shia LaBeouf, Salvatore Mereu, Wissam Charaf, Steve Buscemi, Tessa Thompson, Stefania Sandrelli, Silvia D’Amico, Sébastien Lifshitz, Daniele Ciprì, Roberta Torre, Luigi Lo Cascio, Filippo Timi, Artavazd Pelešjan, Bob Odenkirk, Edgar Reitz e naturalmente la presidente della Giuria, Céline Sciamma, che insieme ai 27 giovani giurati provenienti dai 27 paesi dell’Unione Europea e coordinati dal direttore del Festival di Karlovy Vary, Karel Och, sceglierà il vincitore del GdA Director’s Award cui andrà un premio di 20.000 Euro.

IN CONCORSO

DIRTY, DIFFICULT, DANGEROUS di Wissam Charaf – film di apertura

Francia, Italia, Libano, 2022, 101’, prima mondiale

Con: Clara Couturet, Ziad Jallad, Rifaat Tarabey, Darina Al Joundi Produzione: Aurora Films

Co-produttori: Intramovies, Né à Beyrouth

Vendite internazionali: Intramovies

Storia dell’amore contrastato nella Beirut di oggi tra Ahmed, un rifugiato siriano, e Mehdia, una badante immigrata etiope. Mentre Mehdia cerca di affrancarsi dall’agenzia dell’impiego che la tiene sotto ricatto, Ahmed cerca di sopravvivere commerciando in componenti metalliche di seconda mano ed è affetto da una malattia misteriosa. I due amanti sembrano non aver futuro, ma non hanno neanche niente da perdere e così un giorno decidono di tentare la sorte e di lasciare insieme Beirut.



BENTU di Salvatore Mereu

Italia, 2022, 70’, prima mondiale

Con: Giuseppe Cuccu, Giovanni Porcu

Produzione: Viacolvento

Co-produttore: ISRE – Istituto Superiore Regionale Etnografico

Produttore associato: Università di Cagliari – Corso di Laurea Magistrale in produzione multimediale

Con il sostegno: Fondazione Sardegna Film Commission, Regione Autonoma della Sardegna, MIC, Regione Lazio, Comune di Guasila, Comune di Sanluri, Comune di Turri

Vendite internazionali: Pascale Ramonda

Raffaele ha appena raccolto il suo piccolo mucchio di grano che sarà la provvista di un anno intero. Per non farsi trovare impreparato, da giorni dorme in campagna, lontano da tutti, in attesa che il vento arrivi e lo aiuti a separare finalmente i chicchi dalla paglia. Ma il vento non ne vuole sapere di farsi vedere. Solo Angelino viene a trovarlo ogni giorno per non farlo sentire meno solo. Un giorno, forse, quando sarà grande, Raffaele potrà prestargli la sua indomita cavalla e lui potrà finalmente cavalcarla. Ma Angelino non vuole aspettare...



BĔŽNÁ SELHÁNY (ORDINARY FAILURES) di Cristina Groşan

Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Slovacchia, 2022, 84’, prima mondiale

Con: Tatjana Medvecká, Beáta Kaňoková, Nora Klimešová, Vica Kerekes, Adam Berka

Produzione: Xova Film

Co-produzioni: Laokoon Filmgroup, Rosamont, Czech Television, Super film

In associazione con: ARTE G.E.I.E.

Con il sostegno di: Czech Film Fund, Eurimages, National Film Institute Hungary, MiBACT, Slovak Audiovisual Fund, Prague Film Fund, Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, Pilsen Region, Regione Lazio, Filmovà NADACE

Vendite internazionali: Totem Films

La giornata di un’adolescente inquieta, una madre ansiosa e una donna rimasta da poco vedova viene sconvolta da un misterioso fenomeno naturale. Mentre tentano di affrontare le loro difficoltà quotidiane, la loro vita si trasforma in un caos e le tre donne si ritrovano a dover cercare disperatamente il loro posto nel mondo.



BLUE JEAN di Georgia Oakley – opera prima

United Kingdom, 2022, 93’, prima mondiale

Con: Rosy McEwen, Lucy Halliday, Kerrie Hayes

Produzione: Kleio Films

Con il sostegno di: Creative England, BFI, BBC Films, Creative Skillset Vendite internazionali : Films Constellation

È il 1988. Il governo Thatcher ha appena approvato una legge che mette sullo stesso piano lesbiche, gay e pedofili, tutti assurdamente omologati a uno stile di vita “deviato”. Le insegnanti di educazione fisica diventano il bersaglio principale di queste accuse omofobiche e così Jean si trova a dover condurre una doppia vita. Durante la settimana è una persona rispettata del corpo docente; nei weekend frequenta furtivamente la scena gay di Newcastle con la sua ragazza Viv. Ma quando incontra una delle sue studentesse in un bar per lesbiche, Jean è costretta a salvaguardare il lavoro e il suo stato mentale.



EL AKHIRA. LA DERNIÈRE REINE (THE LAST QUEEN) di Adila Bendimerad e Damien Ounouri – opera prima

Algeria, Francia, Arabia Saudita, Qatar, Taiwan, 2022, 110’, prima mondiale

Con: Adila Bendimerad, Dali Benssaleh, Tahar Zaoui, Nadia Tereszkiewicz, Imen Noel

Produzione: Taj Intaj, Agat Films

Co-produzione:, Centre Algérien de Développement du Cinéma - CADC, Birth, Sofinergie 5, Long Hu Bao International Entertainment Co., Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) - Taiwan’s International Co-funding Program, The Red Sea Film Festival Foundation

In collaborazione con: FDATIC du Ministère de la Culture et des Arts d’Algérie, Aide aux Cinémas du Monde - CNC, ART Con il sostegno di: Doha Film Institute - DFI, Institut Français d’Algérie, The Arab Fund for Arts and Culture – AFAC Vendite internazionali: The Party Film Sales per conto di Orange Studio

Algeria, 1516. Il pirata Aroudj Barbarossa libera Algeri dalla tirannia degli spagnoli e assume il potere nel regno. Voci dicono che abbia ucciso il Re Salim Toumi nonostante fosse suo alleato. Contro ogni probabilità sarà solo una donna a tenergli testa: la Regina Zaphira. A cavallo tra storia e leggenda le gesta di questa donna sono il simbolo di una lotta, di un travaglio personale e politico affrontato con coraggio per il bene di Algeri.



LES DAMNÉS NE PLEURENT PAS (THE DAMNED DON'T CRY) di Fyzal Boulifa

Francia, Belgio, Marocco, 2022, 110’, prima mondiale

Con: Abdellah El Hajjouji , Aicha Tebbae, Antoine Reinartz,

Produzione: Vixens Films

Co-produzioni: Frakas Productions, Kasbah Films

In associazione con: Proximus, New Story, BELGA Productions, Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge via Belga Film Fund

Con in sostegno di: BBC Film, Eurimages, Aide aux cinémas du monde, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre Cinématographique Marocain, Fonds Image de la Francophonie

Vendite internazionali: Charades

Con fiducia infantile, Selim segue sua madre Fatima-Zahra da un luogo all'altro, cercando ogni volta di mettere a tacere gli scandali in cui lei si fa coinvolgere. Arrivati a Tangeri, ai due si presentano occasioni che sembrano finalmente offrire loro quel po' di normalità di cui entrambi hanno bisogno; ma il prezzo da pagare sarà l'incrinarsi di quel fragile legame di affetto che li lega uno all'altra.



LOBO E CÃO (WOLF AND DOG) di Cláudia Varejão – opera prima

Portogallo, Francia 2022, 111’, prima mondiale

Con: Ana Cabral, Ruben Pimenta, Cristiana Branquinho, Marlene Cordeiro, João Tavares, Nuno Ferreira Produzione: Sterratemi Filmes

Co-produzione: La Belle Affaire

Vendite internazionali: MPM Premium

Ana è nata in un’isola, seconda di tre fratelli che vivono con la madre e la nonna. Crescendo, Ana si rende conto che alle donne vengono affidati compiti diversi da quelli degli uomini, mentre Luis, l’amico che Ana ammira di più, se ne infischia e veste indifferentemente abiti femminili e maschili. Un giorno arriva dal Canada Chloé, un’amica che porta con sé una ventata di novità e l’entusiasmo della gioventù. Con lei Ana scoprirà cose che la porteranno verso nuovi orizzonti.



PADRE PIO di Abel Ferrara

Italia, Germania, UK, 2022, 104’, prima mondiale

Con: Shia Labeouf, Cristina Chiriac, Marco Leonardi, Asia Argento, Vincenzo Crea, Luca Lionello, Salvatore Ruocco, Brando Pacitto, Stella Mastrantonio, Martina Gatti, Roberta Mattei

Produzione: Maze Pictures

Co-produzioni:Interlinea Film, Rimsky Productions

Con il sostegno di: MiC, Apulia Film Commission

È la fine della Prima Guerra Mondiale e i giovani soldati italiani tornano a San Giovanni Rotondo, terra di povertà, storicamente violenta, sulla quale la Chiesa e i ricchi proprietari terrieri esercitano un dominio ferreo. Le famiglie sono disperate, gli uomini sono distrutti ma vittoriosi. Arriva anche Padre Pio, in uno sperduto convento di cappuccini, per iniziare il suo ministero, evocando un’aura carismatica, la santità e visioni epiche di Gesù, Maria e del Diavolo. La vigilia delle prime elezioni libere in Italia fa da sfondo a un massacro storico e metaforico, un evento apocalittico che cambierà il corso del mondo.



SHIMEN (STONEWALLING) di Huang Ji e Ryuji Otsuka

Giappone, 2022, 148’, prima mondiale

Con: Honggui Yao, Xiaoxiong Huang, Zilong Xiao Produzioni: YGP-FILM LLC

Co-produzioni: HKIFF – HAF Program

Vendite internazionali: Good Move Media

La ventenne Lynn, che si mantiene facendo i lavori più disparati mentre studia per diventare assistente di volo, scopre improvvisamente di essere incinta. Con poco tempo a disposizione, indecisa se tenere il bambino o se interrompere la gravidanza, torna a casa dai genitori, sempre alle prese con i loro litigi e con la loro clinica di medicina tradizionale che versa in condizioni precarie. Attraverso lo sguardo di una giovane donna, la coppia - sul set e nella vita - Huang Ji and Ryuji Otsuka rivela in questo film le nuove regole della gig- economy, del mercato grigio e parallelo, del Multi Level Marketing e delle sue truffe nella Cina delle metropoli moderne.



THE MAIDEN di Graham Foy – opera prima

Canada, Stati Uniti, 2022, 117’, prima mondiale Con: Jackson Sluiter, Marcel T. Jimenèz, Hayley Ness Produzione: FF Films Inc., MDFF

Vendite internazionali: Celluloid Dreams

Una perfetta giornata estiva finisce in tragedia, creando un legame cosmico nella vita di tre adolescenti. I due amici per la pelle Colton e Kyle scendono al fiume, si raccontano sogni e desideri e disegnano con una bomboletta spray sul dirupo sotto la ferrovia. La loro vita sembra scorrere perfetta tra meraviglia e bellezza, ma un’ombra scura si addensa sul loro futuro. Proprio come i ragazzi, Whitney si aggira vicino al dirupo cercando conforto nel suo diario, che riempie di testi e disegni. Quando però la sua migliore amica la abbandona, Whitney sparisce. La scoperta del diario di Whitney ci trasporterà in un mondo riflesso come in uno specchio dove sarà possibile fare incontri ultraterreni.

FUORI CONCORSO

THE LISTENER di Steve Buscemi – film di chiusura

Stati Uniti, 2022, 96’, prima mondiale

Con: Tessa Thompson

Produzione: Hantz Motion Pictures Co-produzione: Olive Productions, Sight Unseen US Sales: Verve

Beth lavora come volontaria per una “helpline”, in quel piccolo esercito di persone che stanno al telefono ogni notte in tutta l'America, raccogliendo chiamate da chi si sente solo, finito, senza speranza. Nel corso dell'ultimo anno l'ondata di telefonate è diventata uno tsunami. Mentre affronta il suo turno Beth sa che la posta in gioco è sempre più alta: sarà questa la notte in cui perderà qualcuno? Oppure riuscirà a salvare qualcuno? Alla fine sarà la storia personale di Beth ad emergere, rivelando perché si è messa al servizio degli altri. Nel film siamo sempre accanto a lei: ascoltando, confortando, comprendendo, rincollando il mondo, un pezzo alla volta.

EVENTI SPECIALI

MARCIA SU ROMA (THE MARCH ON ROME) di Mark Cousins

Italia, 2022, 97’, prima mondiale

Con: Alba Rohrwacher

Produzioni: Palomar e Luce Cinecittà

In collaborazione con: Il Saggiatore Vendite internazionali: The Match Factory Distribuzione italiana: I Wonder Pictures

Con raro materiale d'archivio e con il suo caratteristico stile narrativo, Mark Cousins racconta l'ascesa del fascismo in Italia e il suo espandersi in Europa negli anni '30. In Marcia su Roma, che è al tempo stesso "essay film" e documento storico, Cousins contestualizza la storia osservando il mondo contemporaneo, mostrando un paesaggio politico oggi caratterizzato da un'inquietante estrema destra e un uso manipolatorio dei media.



CASA SUSANNA di Sebastien Lifshitz

Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna 2022, 97’, prima mondiale Produzione: Agat Films

Co-produzione: Arte France, American Experience Films

In associazione con: BBC Storyville

Con il sostegno di: La PROCIREP- ANGOA, CNC Vendite internazionali: PBS WGHB

Negli anni ’50 e ’60, nell’America rurale ai piedi delle Catskills, una piccola casa in legno con un fienile sul retro era il rifugio del primo gruppo clandestino di cross-dresser. Diane e Kate sono oggi delle ottantenni che all'epoca erano uomini che appartenevano a quel gruppo segreto e ci raccontano di quell'essenziale ma dimenticata esperienza agli albori della scoperta della trans-identità.



ALONE di Jafar Najafi

Iran, 2022, 61’, prima mondiale

Con: Amir Mohammad, Razieh, Marzieh Produttore: Jafar Najafi

Amir è un ragazzo quattordicenne che, alla morte di suo padre, è diventato capofamiglia ed è responsabile della madre e delle sorelle, le gemelle dodicenni Marzieh e Razieh. Amir cerca di fare il possibile per tenere le sorelle al riparo dagli obblighi imposti dalla tradizione. Il film racconta il dramma di Amir e il suo essere “solo”.



SIAMO QUI PER PROVARE di Greta De Lazzaris e Jacopo Quadri

Italia, 2022, 88’, prima mondiale

Con: Daria Deflorian, Antonio Tagliarini, Monica Demuru, Emanuele Valenti, Francesco Alberici, Martina Badiluzzi, Andrea Pizzalis

Produzione: Ubulibri con Rai Cinema

Distribuzione italiana: Lo Scrittoio

Daria si sposa, Antonio è testimone. Sono una coppia artistica. Da anni abitano nella stessa palazzina, ora lei trasloca in un altro quartiere. Cominciano a lavorare a un nuovo progetto ispirato al “Ginger e Fred” di Fellini. Con loro Emanuele, Monica, Francesco, Martina, Andrea. Si comincia dalle lezioni di tip tap, la drammaturgia viene scritta giorno per giorno, provando nei teatri svuotati dalla pandemia, a Roma, a Rimini e in Francia. Tra i dubbi, nell’euforia creativa, i nostri attori finiscono per assomigliare sempre di più ad un gruppo di naufraghi, in uno spaesamento dove si mescola continuamente la vita reale con lo spettacolo che sta forse prendendo forma.



ACQUA E ANICE (OLIMPIA'S WAY) di Corrado Ceron – opera prima

Italia, 2022, 115’, prima mondiale

Con: Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico, Paolo Rossi, Luisa De Santis Produzione: K+ srl

In collaborazione con: Rai Cinema

Con il sostegno di: Film Commission Regione Emilia Romagna Vendite internazionali: Fandango

Olimpia è una leggenda del liscio e delle balere. All’età di 70 anni rimette in strada il furgone della sua orchestra e parte per un viaggio in cerca delle persone che l’hanno amata e dei luoghi che l’hanno resa una star. Da qualche tempo però la donna dimentica le cose, così ingaggia come autista Maria. Olimpia è eccessiva, scorretta, passionale; Maria è l’opposto, è silenziosa e lunatica. Le due donne impareranno un po' alla volta a comprendersi e a volersi bene e Maria capirà un po' alla volta cosa davvero quel viaggio significhi per Olimpia.

MIU MIU WOMEN’S TALES

#23 HOUSE COMES WITH A BIRD di Janicza Bravo

Los Angeles, USA, gennaio 2022, 15’

Con: Natasha Lyonne, Kelsey Lu, Katherine Waterston, Poorna Jagannathan, Pedro Pascal Produzione: Hi Production, PRETTYBIRD

Mentre indossa le scarpe con perle e infila gli occhiali da sole decorati di cristalli, con tono arrogante Penn da istruzioni a Jean sulla casa. Trova un posto giusto per i fiori. Mangia all’aperto (l’odore del cibo persiste). Cosa - ci viene detto - è una domanda e cosa un’affermazione? Jean rinfresca i costosi cuscini, suona malinconicamente il violoncello e accoglie i potenziali acquirenti di questa straordinaria villa modernista, mentre uno splendido pappagallo ara se ne sta appollaiato nella sua gabbia e una goffa tartaruga gironzola nel giardino sul retro.



#24 CARTA DE MI MADRE PARA MI HIJO di Carla Simón

Bacellona, Spagna, maggio 2022

Con: Angela Molina, Cecilia Gómez, Ainet Jounou Produzione: Hi Production, KINO produzioni

Carla è incinta e nuda, imitando le pose che sua madre assumeva quando era incinta di Carla. La luce del sole filtra dalle finestre. Si vedono immagini in Super-8 di madri e padri, nonne e nonni, che sorridono, cuciono, recitano poesie. Poi, una giovane ragazza viaggia dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, fino a oggi, attraversando le soglie della femminilità e della storia, fino all'incontro con Carla in riva al mare azzurro della Catalogna e con Manel, il figlio di Carla appena nato.

NOTTI VENEZIANE - in accordo con Isola Edipo

IL PAESE DELLE PERSONE INTEGRE (LAND OF UPRIGHT PEOPLE) di Christian Carmosino Mereu

Italia, Burkina Faso, 2022, 106’, prima mondiale

Con: Sam'sk Le Jah, Yiyé Constant Bazié, Assanata Ouedraogo, Dieudonné Tagnan (aka Ghost)

Produzione: Christian Carmosino Mereu, Vito Zagarrio, DocFest srl

Con il sostegno di: Indyca

In associazione con: Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo – Università degli Studi Roma Tre

Ottobre 2014, Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, è teatro di un’insurrezione non armata che caccia il dittatore in carica da 27 anni e resiste a un successivo tentato colpo di stato. Nel 2015 il paese vota liberamente per la prima volta, ma il cambiamento appare distante, specie riguardo lo sfruttamento di risorse da parte di paesi stranieri. Il film segue 4 burkinabé in un anno di lotta e resistenza: un musicista leader della rivoluzione, un candidato alle elezioni, un minatore impegnato nella lotta sindacale, una madre, accomunati dalla speranza che le elezioni cambino il destino del Paese.



KRISTOS, THE LAST CHILD (KRISTOS, L’ULTIMO BAMBINO) di Giulia Amati

Italia, Francia, Grecia, 2022, 90’, prima mondiale

Con: Kristos Kabosos, Maria Tsialiera, Mihalis Kabosos

Produzione: Blink Blink Production, Les films et l'oeil sauvage

Co-Produttore: ARTE France E.R.T s.a Aljazeera Documentary Channel

In collaborazione con: Rai Cinema, Lyfta

Con il sostegno di: Europa Creativa, MEDIA Programma dell’Unione Europea, Centre national du cinéma et de l’image animée, Greek Ministry of Sport and Culture, Greek Film Center

Dei trenta abitanti di Arki, un’isola del Dodecanneso battuta dal vento, Kristos è l'ultimo bambino rimasto e l'unico studente della piccola scuola elementare. Per terminare la scuola dell’obbligo dovrebbe lasciare Arki e trasferirsi in un’isola più grande. La sua famiglia però non può permetterselo e suo padre vuole che diventi un pastore come i suoi fratelli. La maestra del bambino, Maria, non riesce ad accettare questa situazione ed è determinata a trovare un modo per farlo continuare a studiare.



LAS LEONAS di Isabel Achával e Chiara Bondì

Italia, 2022, 80’, prima mondiale Produzione: Sacher Film srl

In collaborazione con: Rai Cinema Distribuzione italiana: Academy Two

La storia di un gruppo di donne immigrate a Roma, quasi tutte sudamericane, che lavorano come badanti e domestiche e che hanno in comune la passione per il calcio. Seguendole durante le partite del “Trofeo Las Leonas” si osserva anche la loro vita privata, il loro lavoro, il loro sguardo, tra speranze, aspettative e giornate molto impegnative. Un film con il quale le registe cercano di dare voce ad alcune donne immigrate che, quando giocano a calcio, volano dietro la palla trasmettendo una sensazione di libertà. In quei momenti il campo da calcio e la partita diventano lo spazio di un riscatto sociale, spesso difficile da trovare nella vita reale.



LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME di Valentina Bertani

Italia, Israele, 2022, 96’, prima mondiale

Con: Benjamin Israel, Joshua Israel, Sergio Israel, Monica Carletti, Michele Scaramuzza Produzione: Diaviva

Co-produzione: Movieplus

Con il sostegno di: MiBACT, NFCT

In associazione con: Iggy Post

Distribuzione italiana: I Wonder Pictures

Benjamin e Joshua sono due gemelli omozigoti. Hanno 19 anni, i capelli fulvi, una disabilità intellettiva e un naturale carisma unito a una certa spavalderia. Benji e Josh sono due adolescenti ebrei con una sensibilità particolare: uniti da un legame molto profondo, sentono ciò che sente l’altro, anche a distanza. La mattina dell’esame di maturità i ragazzi e i loro genitori si rendono conto di trovarsi di fronte a uno spartiacque, una linea che divide un prima e un dopo. Mentre amici e compagni di scuola pianificano la loro nuova vita in altre città, si apprestano a frequentare corsi universitari e intraprendono nuove relazioni sentimentali, i gemelli non riescono ad immaginare il loro futuro. Sentendosi esclusi, reagiscono in modo diametralmente opposto.



LE FAVOLOSE di Roberta Torre

Italia, Francia 2022, 74’, prima mondiale

Con: Porpora Marcasciano, Nicole De Leo, Sofia Mehiel, Veet Sandeh, Mizia Ciulini, Massimina Lizzeri, Antonia Iaia, Mina Serrano Produzione: Stemal Entertainment, Faber Produzioni con Rai Cinema

Con il supporto di: MiC, Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission

In collaborazione con: MIT (Movimento identità Trans), Film Commission Torino Piemonte

Distribuzione italiana: Europictures

Succede spesso che in punto di morte le persone trans vengano private della loro identità. Le famiglie si vergognano, i funerali avvengono in gran segreto e sulle lapidi viene inciso il nome che avevano prima della transizione vanificando con violenza tutto il percorso fatto. È quello che accade anche ad Antonia. Le sue amiche si riuniscono per rievocarla, nel tentativo di restituirle la sua identità negata. Le protagoniste, stelle della sconfinata costellazione trans, nel mettere in scena questa storia, la intrecciano con il loro vissuto raccontando storie e ricordi dei loro percorsi.



PABLO DI NEANDERTHAL di Antonello Matarazzo

Italia, 2022, 63’, prima mondiale

Con: Pablo Echaurren, Bruno Di Marino, Giuliano Sacco, Martha Festa, Mario Tozzi, Giorgio Manzi Produzione: Eskimo e Antonello Matarazzo

In associazione con: Fondazione Echaurren-Salaris

Cosa sarebbe successo se l’uomo di Neanderthal fosse prevalso sull’Homo Sapiens? Come si sarebbe sviluppata la nostra specie? Che relazione c’è tra l’arte e l’evoluzionismo? E perché mai l’evoluzione si comporta come un bricoleur? E infine: cosa c’entra in tutto questo Marcel Duchamp? Questo non è un documentario e non è un ritratto dell’artista Pablo Echaurren, ma una riflessione in forma di caleidoscopio sul nostro passato, sul nostro presente e sul nostro futuro.



SE FATE I BRAVI di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone

Italia, Belgio 2022, 101’, prima mondiale

Con: Evandro Fornasier

Produzione: Samarcanda Film con Zalab

Co-produzione: Kristian van der Heyden

Con il sostegno di : MiC, Film Commission Genova Liguria, Film Commission Torino Piemonte Vendite internazionali: Samarcanda Film

Distribuzione italiana: Zalab

Sono passati vent’anni da Genova 2001. Vent’anni sono il tempo con cui qualcuno che nasce diventa una persona: oggi c’è un'intera generazione che all’epoca non era ancora nata. Vent’anni sono il tempo con cui un ragazzo diventa adulto e un adulto diventa anziano. Ci sono ben due generazioni che hanno vissuto quell’esperienza in un modo o nell’altro, e vent’anni dopo non riescono a considerarla conclusa. Il sogno di Genova 2001 è ancora vivo, perché presenti sono ancora i temi e i problemi di quei giorni: l’ineguaglianza crescente, la finanza che concentra la ricchezza e le risorse in poche mani rendendo precaria la vita di molti, la distruzione dell'ambiente, le grandi migrazioni. Questioni attuali ancora oggi, solo bisognose di risposte ancora più urgenti.



SPACCAOSSA di Vincenzo Pirrotta – opera prima

Italia, 2022, 105’, prima mondiale

Con: Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Ninni Bruschetta, Giovanni Calcagno, Filippo Luna, Aurora Quattrocchi, Simona Malato, Luigi Lo Cascio

Produzione: Tramp Limited

Co-produzione: Rai Cinema

Vendite internazionali: True Colours

In un magazzino di Palermo un gruppo di persone frantuma con un trolley pieno di pesi il braccio di un uomo. È la pratica utilizzata da un'improvvisata organizzazione criminale che, dopo aver mutilato gli arti a vittime consenzienti, simula finti incidenti per riscuotere lauti indennizzi assicurativi. Vincenzo recluta le sue vittime tra i miserabili che abitano le vie della città, le stesse in cui Luisa, a cui lui è affezionato, è solita rifornirsi di crack. Quando, per una serie di errori, la sua vita si complica, Vincenzo, che comincia ad essere messo ai margini della banda, vede in Luisa l'unica possibilità di rivincita e la convince a farsi spaccare le ossa.



UN NEMICO INVISIBILE di Riccardo Campagna e Federico Savonitto

Italia, 2022, 75’, prima mondiale

Con: Maria Albina Rasman, Duilio Rasman, Giuliana Rasman

Produzione: Takaità Film

Co-produzione: Purple Neon Lights, Kublai Films

Con il sostegno di: Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, FVG Film Commission

La vita dei Rasman, una famiglia di contadini istriani, è sconvolta dall’omicidio del figlio disabile Riccardo da parte della Polizia. I genitori novantenni e la sorella Giuliana sono alla ricerca di una giustizia che li aiuti a elaborare un avvenimento incomprensibile. Man mano che le speranze di ottenere una piena giustizia si allontanano emergono manie di persecuzione che sfociano nell’irrazionale.