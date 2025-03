Gioco pericoloso, il thriller con Giannini, Elodie e Scarpetta: "Siamo manipolati o manipoliamo per ottenere qualcosa"

News Cinema

Esce al cinema il 13 marzo, Gioco pericoloso, il thriller psicologico diretto da Lucio Pellegrini con Adriano Giannini, Elodie e Eduardo Scarpetta.

Un affermato scrittore e critico d'arte, una danzatrice emergente, un artista ancora in cerca di se stesso e di approvazione. Questo è la malsana triangolazione tra i personaggi del thriller psicologico Gioco pericoloso che arriva nei cinema il 13 marzo. Scritto e diretto da Lucio Pellegrini, il film è interpretato da Adriano Giannini, Elodie e Eduardo Scarpetta e prodotto da Groenlandia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

A suggerire l'idea per questa storia è stato un ex di Elisa Fuksas, attuale compagna di Pellegrini, che si è riaffacciato dopo molto tempo e ha creato qualche piccolo disagio, senza arrivare naturalmente ai livelli di stalking presenti nel film. Pellegrini e Fuksas hanno elaborato il soggetto che poi il regista ha sviluppato in una sceneggiatura. "Partendo da quella suggestione personale, abbiamo creato una cosa che avesse un altro tipo di tensione o un altro tipo di dinamica" spiega Pellegrini in conferenza stampa, "ma che lavorasse anche sui temi che sono cari e vicini a chi a chi crea, come noi, e quindi cerca di ragionare su fino a che punto una situazione di tensione sia pericolosa, poi immersa dentro la storia di genere".

Elodie, qui alla sua seconda prova sul grande schermo dopo Ti mangio il cuore, dimostra di trovarsi ancora una volta a suo agio in un diverso tipo di interpretazione rispetto al suo lavoro di cantante. "Ho cercato di empatizzare con il personaggio di Giada, di comprenderlo e di capire che cosa la muovesse" spiega l'artista, "ed è molto interessante perché lei ha ben chiaro cosa vuole dalla vita, ma ci arriva attraverso gli altri. Mi piace questo gioco di manipolazione, credo che sia molto interessante e che faccia parte un po' della vita di tutti. Spesso siamo manipolati o manipoliamo per ottenere qualcosa. Spero di averle dato qualcosa, di averla fatta vibrare". Elodie racconta di essere legata al cinema da spettatrice fin da quando era una bambina e non ha potuto far altro che cogliere l'opportunità di recitare quando si è presentata. "Io sono un'entusiasta e tutte le occasioni le prendo al volo, dalla possibilità di crescere di conoscere altre donne, di sperimentare. Il cinema è vitale e lo sono anche io nella quotidianità, quindi alla fine accetto perché ho voglia, ho bisogno di crescere e spero di crescere insieme alla musica e al cinema. Insomma, spero di diventare una donna completa anche attraverso il lavoro".

"Io mi sono affezionato subito al progetto e al mio personaggio in particolare, perché prima di tutto il thriller è un genere che in Italia si fa poco". A prendere la parola è Eduardo Scarpetta, interprete nel film del "terzo incomodo" che si insinua nella vita della coppia di Giannini e Elodie. "La forza del thriller è che non ha una morale dietro, nel senso che il suo scopo è quello di procurare ansia, deve far crescere adrenalina e se così non è, il thriller non è non è riuscito. Mi auguro che noi siamo riusciti a restituire un'ansia crescente, soprattutto con il mio personaggio che è un po' la benzina di tutto, e che sia riuscito a incutervi qualcosa". L'attore spiega anche dell'ottima intesa con il regista Pellegrini che lo aveva già diretto nel film TV del 2021 in cui interpretava Renato Carosone. "Ma la mia stima per Lucio arriva anche dalle altre cose che ha fatto, come la serie Il miracolo che ho amato molto" continua Scarpetta, "mentre il lavoro con gli altri attori è iniziato a tavolino ed è stato un lavoro molto generos, a favore del film, cercando di non far prevalere nessuna singolarità".

