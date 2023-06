Giffoni Film Festival, Matt Smith è il primo ospite internazionale della 53esima edizione!

News Cinema

Giffoni Film Festival ha appena annunciato il primo ospite internazione del festival: Matt Smith!

La 53esima edizione del Giffoni Film Festival si arricchisce con l'annuncio del primo ospite internazionale: a incontrare i giurati di oltre 30 paesi sarà Matt Smith.

Giffoni Film Festival, Matt Smith è il primo ospite internazionale

Matt Smith sarà tra i protagonisti della 53esima edizione del Giffoni Film Festival e incontrerà i giffoners il prossimo 24 luglio. Dopo la sua celebre interpretazione del Dottore nell'undicesima stagione di Doctor Who, per il quale ha ricevuto una nomination ai BAFTA, Smith ha iniziato una florida carriera, che lo ha visto eccellere nei più svariati ruoli.

Il pubblico lo ha particolarmente apprezzato in House of Dragon, dove interpreta Daemon Targaryen, l'oscuro secondogenito di Casa Targaryen. La sua interpretazione gli è valsa la nomination ai Critics Choise Awards. Matt Smith è stato anche il Principe Filippo nelle prime due stagioni della serie The Crown e ha preso parte all'horro Morbius, diretto da Daniel Espinosa.

Il Giffoni Film Festival si svolgerà dal 20 al 29 luglio 2023. Il tema di quest'anno è "Indispensabili" e segue il percorso iniziato da "Invisibili" lo scorso anno. protagonisti, come sempre nella meravigliosa realtà ideata da Claudio Gubitosi, saranno i bambini e i ragazzi, le nuove generazioni, con una giuria composta da oltre 6500 giovani. Per presentare il vasto programma di Giffoni53 l'appuntamento è per mercoledì 5 luglio, alle ore 11, alla Casina Vanvitelliana di Bacoli, un luogo simbolo per la città e l'evento sarà cofinanziato dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura -Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.