Gianni Minà - Una vita da giornalista: Loredana Macchietti presenta il doc sul marito, che intervistò Fidel Castro per 16 ore

A pochi mesi dalla morte di Gianni Minà, sua moglie Loredana Macchietti porta al Festival del Cinema Europeo di Lecce Gianni Minà - Una vita da giornalista, un documentario che racconta la vita professionale del marito, uomo gentile che adorava girare in 500.

Sarebbe bello poter vedere in televisione, o ancora meglio al cinema, il documentario di Loredana Macchietti Gianni Minà - Una vita da giornalista, non solo per ricordare i tanti servizi, le trasmissioni televisive e gli scoop di un uomo che è diventato il simbolo del buon giornalismo, ma anche per ripercorrere i momenti significativi del secolo scorso e ricordarsi com'era bella la televisione pubblica di una volta, ad esempio ai tempi di Blitz e de L'altra domenica. Per fortuna esistono i festival del cinema, e se questa mattina abbiamo rivisto Massimo Troisi che in tv parlava dell'agenda di Gianni Minà, il merito è del Festival del Cinema Europeo 2023. Il direttore Alberto La Monica ha invitato infatti a Lecce Loredana Macchietti, che ha incontrato la stampa per parlare del marito. Il suo film è certamente una lettera d'amore a Minà, scomparso nel mese di marzo di quest'anno, ma anche il ritratto di un ragazzo appassionato di sport che è partito dal calcio per arrivare, da adulto, alla politica internazionale e a quella lunga intervista a Fidel Castro rimasta indimenticabile. La regista ci racconta di aver incontrato gli studenti di un liceo e di una scuola media della cittadina pugliese, ed è felice di aver dialogato con ragazzi ricettivi, intelligenti e curiosi: "Con Gianni questo documentario lo avevamo pensato per i giovani, e quindi ci siamo concentrati su un linguaggio molto semplice e capace di arrivare dritto a queste nuove generazioni che sono le generazioni del device, e quindi con un'attenzione limitata. Anche il montaggio è stato determinato dalla loro capacità di fruizione, e perciò abbiamo articolato il film in blocchi di 10 minuti separati da uno stacco. Rispettando un desiderio di mio marito, stiamo costruendo, con la Fondazione Minà, un database molto all'avanguardia con una società di Torino che produce, appunto, storie attraverso i database, e sono storie brevi, piccole e fatte di interviste inedite, perché Gianni è stato un grande fagocitatore di storie. Nei nostri magazzini c'è materiale che la Rai non ha mai voluto, e quindi le montiamo e le teniamo in questa specie di caveau dove poi ognuno può andare a curiosare. Non a caso, Gianni sosteneva che, attraverso la cultura e attraverso la conoscenza, si può acquisire quella coscienza critica che è fondamentale per capire, in questo diluvio di informazione al 90% finta o creata ad hoc, cosa sia vero e cosa invece sia inventato".

Loredana Macchietti e Gianni Minà lavoravano insieme e condividevano valori e ideali, tra cui l'importanza della memoria storica: "Nel 2008 abbiamo cominciato a lavorare sulla memoria e, nel corso di questi anni, abbiamo pubblicato: "Il mio Alì", che era una scusa per descrivere l'America degli anni '70, poi "Così va il mondo", che racconta il suo lavoro di giornalista, quindi "Storia di un boxeur latino" e la storia di Maradona ("Maradona, non sarò mai un uomo comune" ndr). Infine c'è questo documentario che tutti volevano fare anche se poi nessuno voleva raccontare la parte della sua vita professionale dedicata all'America Latina e a Cuba. In un certo senso tutti avevano paura, e infatti Gianni Minà è stato chiamato in ogni maniera possibile: comunista, castrista... ma lui non era un politico. Lui aveva capito, forse prima di tutti quanti, che su Cuba gli Stati Uniti testavano le strategie di comunicazione, tant'è vero che studiava proprio questo. Insomma, tre anni fa ho cominciato a lamentarmi perché ho sempre fatto per lui la ricerca delle fonti, anche perché Gianni era un maniaco della preparazione: studiava, studiava, studiava. Invece io mi accorgevo che non riuscivo più ad arrivare alla fonte di una notizia o di una storia. Prima era molto semplice, ora è praticamente impossibile. Allora gli dicevo: 'Non ce la faccio. Istintivamente, con l'esperienza che ho, ci posso arrivare, ma mi manca lo studio'. Un giorno Minà mi rispose risposto: 'E allora vai a studiare'. Mi fece prendere la laurea in Comunicazione. A proposito di Minà - Una vita da giornalista, mi ha detto: 'Scrivimi il copione'. Ho scritto il copione e gliel'ho sottoposto. Ho fatto quindi la trafila come gli altri e lui ha accettato. Com'era naturale, ha preteso il controllo del premontato. Abbiamo discusso molto sul montaggio, perché Gianni ha voluto montare il film secondo il suo stile e non certo secondo il mio. Minà aveva inventato un montaggio diverso, fatto con le musiche e breve, quindi capace di catturare continuamente l'attenzione di chi guarda con tanti piccoli espedienti. Trovare i fondi si è rivelata una cosa difficilissima. Abbiamo speso poco, e infatti la voce off che avete sentito, o sentirete, è la mia, però è stato bello".

Gianni Minà era un giornalista eclettico e un intellettuale eclettico, e aveva tante passioni. Adorava il jazz, il blues, il cinema. E a proposito del cinema, Loredana Macchietti parla di Minà e Fellini: "Gianni era molto legato a Federico Fellini, che andò in incognito a Blitz per capire cosa ci fosse nel dietro le quinte televisive. Stava infatti preparando il film Ginger e Fred, e quindi lui e Minà si vedevano sempre. Io ho conosciuto Gianni subito dopo Blitz, quindi non posso ricordare quel periodo, però ho un episodio divertente da raccontare. Dovete sapere che Gianni adorava venire in macchina con me nella Fiat 500, la stessa che vedete nel documentario. Aveva l'abitudine di farmi portare in Fiat 500 anche i grandi personaggi che frequentava. Un giorno lo accompagnai dal dietologo, e dal dietologo Minà incontrò Fellini. Io stavo con la figlia di Gianni dentro alla 500, e dopo un'ora e mezza apparvero Gianni e Fellini, e Gianni mi chiese di accompagnare a casa Fellini, che come lui era di una notevole stazza. Non sapevo come fare, ma poi alzai la capote della macchina, misi Gianni e sua figlia dietro e Fellini accanto a me con la sua sciarpa e il cappello. Era una scena da film, perché da fuori si vedeva solo il cappello, che era più alto della capote della macchina".

Sono tantissimi i personaggi importanti che Gianni Minà e sua moglie hanno conosciuto, ad esempio Papa Francesco, incontrato per la prima volta a Cuba nel 2015, quando il giornalista stava preparando il documentario Papa Francesco Cuba e Fidel. Riguardo a Castro, Loredana Macchietti spiega: "La narrazione su Fidel Castro è sempre stata equivoca. La gente lo ha chiamato 'il grande dittatore', ma in realtà lui è stato il primo leader al mondo a parlare di cambiamento climatico e addirittura del concetto di nazione e del concetto di frontiera. Per Fidel Castro la frontiera non doveva più esistere, come non doveva più esistere il debito, che strozza i paesi più poveri. Sono concetti così arditi che forse è molto meglio non parlarne e ingabbiare Castro dentro a una categoria. Gianni amava Cuba. Ci recavamo molto spesso in America Latina, perché l’America Latina è come una grande palla di vetro. Tutto quello che succede in America Latina poi succede in Europa, quindi andavamo là per capire bene ciò che stava accadendo".

Le ultime riflessioni di Loredana Macchietti durante l'incontro con i giornalisti riguardano il modo di fare comunicazione, che è cambiato moltissimo negli ultimi tempi: "Non mi piace l'attuale inquinamento di parole, di pensiero, di programmi. Dobbiamo pensare in maniera diversa, pulita e, come ho detto all'inizio, dobbiamo avvicinarci ai ragazzi, per esempio studiando la trap, che per loro è un modo per esprimersi. Gianni mi diceva sempre: 'Mi raccomando, trova un modo, un linguaggio per arrivare a loro, perché li abbiamo impoveriti'. Tutti pensano che i ragazzi se ne freghino, che non abbiano interessi, invece hanno tantissimi interessi e lottano per difendere il pianeta natura. Se ci fate caso, detestano la politica, ma hanno capito il panorama che hanno di fronte in questo momento. Le ideologie sono crollate, non ci sono più punti di riferimento, e quindi i punti di riferimento se li stanno costruendo da soli. Noi dobbiamo aiutarli, ma senza mai giudicarli".