Giancarlo Giannini e la Stella sulla Hollywood Walk of Fame: "A Venezia non mi hanno mai dato neanche un gatto nero"

Giancarlo Giannini riceverà la Stella sulla Hollywood Walk of Fame il prossimo 6 marzo. L'attore è quindi tornato a parlare dell'ambito traguardo, evidenziando come spesso, in Italia, i talenti non siano mai particolarmente elogiati.

Giancarlo Giannini, fra i maggiori interpreti del cinema italiano di tutti i tempi, riceverà - il prossimo 6 marzo - la sua personale Stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. L'attore andrà quindi ad aggiungersi alle altre 15 personalità italiane che hanno ottenuto l'ambito riconoscimento - fra cui spiccano Sophia Loren, Rodolfo Valentino, Anna Magnani, Ennio Morricone, Gina Lollobrigida ed Andrea Bocelli. A commentare la notizia, è stato lo stesso Giannini, con un videomessaggio proiettato durante la presentazione del Filming Italy - Los Angeles 2023, evento ideato da Tiziana Rocca con lo scopo di promuovere opere ed artisti italiani all'estero.

Giancarlo Giannini - "Con la Stella sulla Hollywood Walk of Fame sarò per sempre una star"

Giancarlo Giannini ha dunque messo in evidenza - in maniera ironica - la tendenza ad elogiare gli artisti italiani all'estero, mentre in Italia si cerca sempre di premiare registi e personalità dello spettacolo provenienti da tutto il mondo:

Ad Hollywood mi danno questa Stella, mentre a Venezia non mi hanno dato neanche un gatto nero. Sono intimidito dal ricevere la Stella a Hollywood. Sono stato tante volte in America, presentando i miei film anche con Lina Wertmüller. Abbiamo ottenuto un buon successo. Ho avuto una nomination all'Oscar per Pasqualino Settebellezze ma la Stella credo sia più importante. In questo modo per il pubblico sarò per sempre una "star".

Il 3 marzo Giannini sarà poi insignito con il Filming Italy Achievement Award e sarà il protagonista di una maratona cinematografica a lui dedicata, organizzata in occasione del Filming Italy di Los Angeles: Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca), Il male oscuro, I picari ed alcune delle pellicole nate dal lungo sodalizio con Lina Wertmüller: Non stuzzicate la zanzara, Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici, Pasqualino Settebellezze, Mimì metallurgico ferito nell'onore e Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto. L'attore è stato candidato al premio Oscar per Pasqualino Settebellezze e deve la sua fama mondiale anche ai numerosi progetti internazionali a cui ha partecipato. Di recente ha fatto parte del cast della serie Sky Il grande gioco, dove recita al fianco di Francesco Montanari ed Elena Radonicich. Una lunga e prolifica carriera, dunque, che diventerà immortale grazie alla Stella sulla Hollywood Walk of Fame.