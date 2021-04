Ghostbusters Legacy: la reazione di Bill Murray ai mini Puft vi rallegrerà la giornata

News Cinema

In un video pubblicato sull'account di Ghostbusters: Legacy vediamo la reazione deliziata di Bill Murray all'ormai celebre clip del film con gli adorabili e pericolosissimi Mini-Puft.

Abbiamo visto tutti la deliziosa clip di Ghostbusters: Legacy in cui il povero Paul Rudd si imbatte in una serie di maligni mini-Puft, versione ridotta di quel Marshmallow Man che nella versione italiana avevano ribattezzato, chissà poi perché, l'"omino degli gnocchi di lichene". Adesso però possiamo vedere come ha reagito Bill Murray, quando il regista originale, Ivan Reitman, ha mostrato per la prima volta all'indimenticabile acchiappafantasmi Peter Venkman la scena del film diretto dal figlio Jason Reitman.

Non solo Bill Murray, come avete visto, ha riso da matti durante la scena, ma ha commentato alla fine che ha esattamente il feeling della serie, dando quindi la sua benedizione al nuovo film, in cui com'è noto lo rivedremo assieme a Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts del cast originale. I nuovi attori, com'è noto, sono Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Paul Rudd, appunto.

Appuntamento in sala con Ghostbusters: Legacy, si spera, a novembre!