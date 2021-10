Ghostbusters Legacy è dedicato a Harold Ramis, il regista spiega perché

News Cinema

Jason Reitman ha spiegato perché Ghostbusters Legacy è dedicato alla memoria di Harold Ramis alias Egon Spengler.

In uscita in sala il 18 novembre, Ghostbusters Legacy è il terzo capitolo ufficiale della saga composta da Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984) e Ghostbusters II (1989): diretto da Jason Reitman, figlio dell'Ivan Reitman che aveva diretto i primi due e coproduce anche quest'ultimo, è concepito come un prosieguo ma anche un omaggio all'eredità lasciata dalla vecchia squadra. Si è ora saputo che il film è esplicitamente dedicato alla memoria di Harold Ramis, interprete di Egon Spengler nonché cosceneggiatore dei primi due capitoli insieme a Dan Aykroyd / Ray Stantz. Discutendo con Empire di quest'aspetto, Jason Reitman ha spiegato qual è il senso profondo della dedica. Quel che segue si potrebbe considerare spoiler se non avete guardato con attenzione il trailer o dedotto già cose abbastanza intuibili da tutto quello che si è detto finora. Preferiamo comunque avvisarvi. Ecco cosa ha dichiarato Jason Reitman:

Questo film è per mio padre, mia figlia e per Harold. Per me è tutto qui. Per lungo tempo ho avuto quest'idea di una ragazza che trovava uno zaino protonico in un fienile, uscendo e sparando in una fila di pannocchie, che diventavano popcorn. Solo non sapevo cosa farci. Quando Harold è morto improvvisamente nel 2014, sapevo chi era: la nipote di Egon. L'idea di questa conversazione intergenerazionale tra lei e il nonno è diventata la radice reale di questa storia. È diventata una storia sugli Spengler.