Garrett Hedlund arrestato per ubriachezza molesta dopo la rottura con Emma Roberts

L'attore Garrett Hedlund è stato arrestato nel weekend per ubriachezza in pubblico e non è l'unico guaio che ha con la giustizia. Da poco si è lasciato con Emma Roberts, da cui ha avuto un figlio.

La notizia di gossip del weekend sulla celebrity di turno vede stavolta al centro l'attore americano Garrett Hedlund, arrestato nel weekend per ubriachezza molesta. E non è questo l'unico guaio con la giustizia per l'interprete di Tron: Legacy, Mudbound e Triple Frontier. Causa del suo comportamento fuori controllo, secondo molti, è la recentissima rottura con la compagna Emma Roberts, dalla quale nel dicembre del 2020 ha avuto un figlio, Rhodes.

I guai di Garrett Hedlund

Belli, impegnati e in apparenza molto innamorati, Garrett Hedlund ed Emma Roberts sono stati una coppia amata e seguita dai fan e che ha saputo mantenere riserbo sulla propria vita privata. fino a che la scorsa settimana People, citando fonti a loro vicine, ha dato notizia della fine del loro rapporto. Sabato notte, nella contea di Franklin, nel Tennessee, Hedlund è stato arrestato dalla polizia, con una cauzione di 2100 dollari, che, pagata, gli ha permesso di tornare in libertà. A marzo, però, dovrà presentarsi in tribunale per un'altra e più grave accusa, "presunta negligenza" per un incidente avvenuto a Los Angeles nel gennaio del 2020. TMZ si è procurato (non si sa come) i documenti della causa intentata all'attore da madre e figlia coinvolte nell'incidente, dove si dice che Hedluns era "svenuto al volante del suo veicolo ed è passato col rosso ad alta velocità". La sua auto, senza controllo, è entrata in rotta di collisione con quella guidata da una donna, Marina Venegas, che aveva con sé la figlia e due bambini, che hanno riportato "danni gravi e permanenti".