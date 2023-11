Funny Games: il nuovo trailer del film di Michael Haneke che torna al cinema

News Cinema

Il celebre film diretto nel 1997 dal regista austriaco, radicale e disturbante, è il nuovo titolo che torna in sala, dall'11 dicembre, con I Wonder Classics, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d'autore.

Quando fu presentato per la prima volta al Festival di Cannes del 1997, Funny Games, con la sua cruda e algida storia di violenza, che rifletteva potentemente e con metodi radicali sulla rappresentazione e l'uso della violenza stessa da parte dei media, fu uno choc per gran parte degli spettatori, che venivano sfidati e costretti dalla rottura della quarta parete da parte dei protagonisti, che a in alcune scene si rivolgevano direttamente a loro, a prendere posizione su quanto accade nel film.

Ora il film diretto da Michael Haneke (che ne realizzò dieci anni dopo un remake shot by shot negli Stati Uniti, dove avrebbe voluto ambientare la vicenda fin dall'inizio) torna al cinema dall'11 dicembre con I Wonder Classics, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d’autore.

Sembra una normale vacanza al lago, come ne hanno fatte tante, per Anna, Georg e il loro figlioletto Georgie: la casa è pulita, le provviste sono in frigo e la barca è pronta a essere calata in acqua. Finché due ragazzi dai modi apparentemente cortesi si presentano alla loro porta. Dando il via a una spirale di violenza dagli esiti del tutto imprevedibili.

