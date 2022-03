Frozen cantato dalla bambina in Ucraina, la reazione degli autori

News Cinema

Kristen Anderson-Lopez, coautrice della canzone "All'alba sorgerò / Let It Go" di Frozzen, ha commentato su Twitter il video virale della bambina che in Ucraina canta la canzone in un rifugio.

Avrete sicuramente visto il video, diventato ormai virale, di una bambina che in un rifugio in Ucraina canta "Let It Go / All'alba sorgerò" di Frozen, esprimendo una necessità di serenità negata dalle circostanze. Eravamo certi che queste immagini fossero arrivate anche agli autori stessi del lungometraggio dei Walt Disney Animation Studios, record d'incassi assoluti per un cartoon, superato pochi anni dopo solo dal suo sequel Frozen II. È giunta via Twitter la reazione della coautrice della celebre canzone premio Oscar. Leggi anche The Batman, Red, Morbius bloccati in Russia: Warner, Disney e Sony bloccano le uscite

"Let It Go" e il canto della bambina in Ucraina: risponde Kristen Anderson-Lopez

Kristen Anderson-Lopez è coautrice col marito Robert Lopez di tutte le canzoni in Frozen - Il regno di ghiaccio (2013) e Frozen II - Il segreto di Arendelle (2019), oltre che dei brani di tutti i cortometraggi e speciali dedicati alle vicende di Anna ed Elsa. All'apparizione sui social del video con la bambina che esegue la celebre "All'alba sorgerò / Let It Go" in un rifugio in Ucraina, Kristen ha scritto quanto segue:

Cara ragazzina dalla bellissima voce, mio marito e io abbiamo scritto questa canzone come parte di una storia che parla di una famiglia che cerca sollievo dal dolore. Il modo in cui la canti è una magia che porta il tuo cuore a emettere una luce, in grado di curare chiunque l'ascolti. Continua a cantare! Ti stiamo ascoltando!