Frank & Penelope: la luna di miele diventa un incubo nel trailer dell'horror dell'ex giovane Indiana Jones

News Cinema

Kevin Dillon e Jonathon Schaech tra i protagonisti del singolare horror Frank & Penelope, debutto alla regia di Sean Patrick Flanery, famoso per esser stato il giovane Indiana Jones. Il trailer.

Forse ricordate Sean Patrick Flanery dai tempi de Il giovane Indiana Jones. Bene, come per tutti, ormai il tempo è passato anche per lui, che continua a recitare e ha scelto un horror, Frank & Penelope, per il suo debutto alla regia. Il film, che uscirà in America il 3 giugno, a giudicare dal trailer, sembra un horror vecchio stile, tra Le colline hanno gli occhi e Non aprite quella porta, per intendersi.

Frank & Penelope, la trama e il cast:

Frank & Penelope è girato in Texas, e questa è la trama ufficiale:

Lasciate alle spalle le loro vite disastrate, Frank e Penelope si dirigono a Ovest senza altra meta se non lo stare insieme. Ma un incontro fortuito li conduce al "Tavolo della verità", col seducente e carismatico leader di una setta che ha un debole per i segreti più oscuri dei suoi viaggiatori e le sue idee sui peccati della carne. Due anime gemelle che non avevano niente per cui vivere fino ad ora si trovano a combattere una sanguinosa battaglia per la vita e l'amore in un mondo in cui vale la pena di morire per TUTTO.

Come si vede nel trailer dunque c'è una miniera di mercurio abbandonata che ha avuto conseguenze inimmaginabili su chi un tempo ci lavorava, accenni al cannibalismo e molto altro. Forse i più grandicelli ricorderanno nel leader del culto (Johnathon Schaech) il protagonista, nel 1993, di Storia di una capinera di Franco Zeffirelli, film del suo debutto. Nel cast ci sono anche Kevin Dillon, Billy Budinich, Caylee Cowan, lo stesso Sean Patrick Flanery, Donna D’Errico, Lin Shaye, Brian Maillard, Sydney Scotia, Charley Koontz, Sonya Eddy, Jade-Lorna Sullivan, Mike Bash, Cherilyn Wilson e Raymond Abel.