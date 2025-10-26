Franco Mari: è morto il comico milanese, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda

News Cinema

Sui suoi social Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda, ha annunciato la scomparsa di uno dei suoi più famosi collaboratori, il caratterista milanese Franco Mari, noto ai suoi fan come Rupert Sciamenna.

Ci sono attori caratteristi talmente noti col loro pseudonimo che nessuno o quasi conosce il loro vero nome. Uno di questi era Franco Mari, attore milanese, reso celebre da Marcello Macchia alias Maccio Capatonda come Rupert Sciamenna. Ed è stato proprio l'attore e regista che tante volte l'ha diretto a dare ieri la notizia della sua scomparsa, all'età di 80 anni, col post che vedete qua sotto

Chi era Franco Mari

La biografia di Franco Mari che si trova in rete è piuttosto scarna. Si sa che è nato a Milano nel 1945 e che ha lavorato inizialmente nel settore alberghiero, Al cinema ci è arrivato come comparsa negli anni Ottanta in film come Mani di fata di Steno, Lui è peggio di me di Enrico Oldoini e Facciamo Paradiso di Mario Monicelli, oltre a Cucciolo e Tutti gli uomini del deficiente. Ma la sua notorietà arriva con gli sketch di Macchia assieme ai comlici dell'epoca Ivo Avido e Hernert Ballerina. Mari non si tira indietro quando si tratta di esagerare, con quella voce così particolare e l'atteggiamento sopra le righe che ne fa un ottimo compagno di viaggio per Capatonda e i suoi. In tv Mari ha lavorato con loro dai tempi dei vari Mai direfino a The Generi, del 2018 ed è apparso anche nei film Italiano medio e Omicidio all'italiana. Herbert Ballerina (Luigi Luciano) lo ricorda con questo post.