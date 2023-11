Francis Lawrence dirigerà il film tratto da La lunga marcia di Stephen King

News Cinema

Tra i molti adattamenti kinghiani del periodo, è previsto anche quello del suo sesto romanzo, La lunga marcia, che a quanto pare sarà diretto dal regista di Hunger Games, Francis Lawrence.

Da anni è in preparazione un adattamento cinematografico de La lunga marcia, romanzo del 1979 di Stephen King, uscito con lo pseudonimo di Richard Bachman, il suo sesto lavoro ad essere pubblicato anche se il primo ad essere scritto. Nel tempo - e da alcuni dei registi coinvolti potete immaginare quanto ne è passato - sono stati fatti i nomi di George A. Romero, Frank Darabont e André Øvredal. Non se n'è mai fatto nulla, ma adesso c'è una novità, il regista di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, Francis Lawrence, potrebbe finalmente essere quello in grado di portarlo al cinema.

Francis Lawrence alla regia di The Long Walk?

E' stato lo stesso Francis Lawrence, in un'intervista con Business Insider, a dichiarare "Adesso sono impegnato con The Long Walk, il libro di Stephen King. E sono molto elettrizzato al riguardo". Secondo noi Lawrence potrebbe avere le giuste capacità per portare al cinema la storia di King, anche perché non tratta temi distanti da quelli che ha esplorato nei film di Hunger Games. Il romanzo è infatti ambientato in un'America distopica ed autoritaria, dove ogni anno si tiene una gara annuale di marcia, con regole severissime (la cui infrazione comporta la fucilazione sul posto), a cui partecipano 100 teenager finché non resta un solo vincitore. Ad aumentare le somiglianze con Hunger Games (che ne ha tratto sicuramente ispirazione) e in parte con Squid Game, c'è il fatto che la marcia è un grande evento televisivo seguito in tutto il paese. Non sappiamo però a che punto si trovi questo progetto nei molti in ballo per Lawrence, tra cui la regia di Costantine 2 ed un adattamento della serie di videogame BioShock.