Franca Bettoja: morta l'attrice madre di Gianmarco e Maria Sole Tognazzi

News Cinema

Anche se era da tempo lontana dalle scene, Franca Bettoja, moglie di Ugo Tognazzi e padre di Gianmarco e Maria Sole Tognazzi, aveva interpretato ruoli importanti nel cinema italiano. Ci ha lasciato all'età di 88 anni.

E' morta a Roma il 13 settembre, all'età di 88 anni, Franca Bettoja, l'attrice che nel 1972 sposò Ugo Tognazzi, conosciuto sul set de Il fischio al naso, gli dette i figli Gianmarco e Maria Sole, e fu la perfetta castellana e ospite della famiglia allargata dell'attore, ritirandosi prematuramente dal cinema nonostante i successi ottenuti. Ne ricordiamo la breve ma intensa carriera, estendendo le nostre condoglianze alla famiglia e a tutti quelli che l'hanno amata.

Franca Bettoja al cinema

La carriera di Franca Bettoja inizia a metà anni Cinquanta, quando ricopre una piccola parte nel film Un palco all'opera. Dopo altri due film popolari come Gli amanti del deserto e La trovatella di Pompei, è Pietro Germi a lanciarne la carriera scegliendola come protagonista de L'uomo di paglia (foto), presentato in concorso a Cannes, in un ruolo drammatico dove, pur doppiata, colpisce la critica del periodo e per cui viene candidata alla Grolla d'Oro. A questa segue una lunga serie di interpretazioni in film di vario genere, peplum inclusi, per tutti gli anni Sessanta, tra cui un film che passa quasi inosservato all'epoca ma che diventerà un cult: affianca infatti Vincent Price ne L'ultimo uomo della terra, interamente girato a Roma da Ubaldo Ragona, tratto dal romanzo post apocalittico di Richard Matheson "Io sono leggenda", da cui Romero prenderà ispirazione per La notte dei morti viventi, oltre a dare vita nei decenni successivi ad altri film, tra cui l'ultimo, che porta il titolo del libro. Nel 1964 Bettoja sceglie l'avventura salgariana con Sandokan alla riscossa e Sandokan contro il leopardo di Sarawak. Nel 1967, appunto, interpreta Il fischio al naso, prima regia di Ugo Tognazzi, e inizia una relazione con l'attore, reduce da due turbolenti matrimoni (si sposeranno solo qualche anno dopo). Poi, si ritira progressivamente dallo schermo, per dedicarsi alla famiglia e agli amici. Torna al cinema solo tre volte, la prima per Ettore Scola nel 1968 per Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? Poi nel 1974 è nel cast corale, che comprende anche il marito, di Non toccare la donna bianca di Marco Ferreri e infine nel 1993 appare per l'ultima volta sul grande schermo in Teste rasate di Claudio Fragasso, dove interpreta proprio la madre del personaggio di Gianmarco Tognazzi. Donna di rara eleganza, nel 2022 è protagonista della mostra "Franca Bettoja Tognazzi: la moda di un'attrice", a Castel Sant'Angelo.