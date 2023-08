Five Nights at Freddy's: ecco il secondo trailer italiano ufficiale dell'horror dal videogame

News Cinema

La Universal ha diffuso il secondo trailer dell'horror Blumhouse Five Nights at Freddy's, dall'omonima saga videoludica, che arriverà nei nostri cinema l'8 novembre.

Arriverà finalmente al cinema l'8 novembre, dopo una lunga attesa dei fan del videogame omonimo, l'horror Blumhouse Five Nights at Freddy's. Diretto da Emma Tammi, ha come protagonista l'ottimo Josh Hutcherson, conosciuto ai più per il ruolo di Peeta Mellark nei film di Hunger Games, coadiuvato da un cast di alto livello che vede anche i veterani Matthew Lillard e Mary Stuart Masterson con Piper Rubio, Elizabeth Lail e Kat Conner Sterling. Avvicinandosi la data d'uscita, la Universal, che lo distribuirà, ha fatto uscire il secondo trailer italiano.

Five Nights at Freddy's: la trama

La storia segue una problematica guardia di sicurezza che inizia a lavorare da Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre passa la prima notte al lavoro, si rende conto che al turno di notte da Freddy's è molto difficile sopravvivere. A quanto pare i pupazzi animatronici che sono una caratteristica del locale di notte si animano, posseduti da anime defunte, e reclamano un loro tributo di sangue. Le creature del film sono opera del celebre Jim Henson’s Creature Shop.