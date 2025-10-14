Five Nights at Freddy’s 2, Megan Fox si unisce al cast del sequel

News Cinema

In occasione del New York Comic Con 2025, Blumhouse ha annunciato il coinvolgimento di Megan Fox nel cast di Five Nights at Freddy’s 2.

Megan Fox sta per cimentarsi in una nuova avventura horror. L’attrice è tra le novità interessanti del cast di Five Nights at Freddy's 2, sequel diretto del precedente capitolo ambientato nel locale infestato noto come Freddy Fazbear's Pizza. Ma chi interpreterà?

Secondo quanto riferito da Variety, Megan Fox presterà la sua voce a Toy Chica e si unirà ad altre interessanti new entry come MatPat nel ruolo della voce di Toy Bonnie e Kellen Goff in quello di Toy Freddy. L’annuncio è stato condiviso in occasione del New York Comic Con 2025 da Blumhouse, che ha condiviso anche un nuovo poster. In merito al personaggio assegnato a Megan Fox, come riporta la guida del videogame da cui è tratto, Toy Chica sarebbe “un pollo giallo con becco e zampe arancioni, con un bavaglino con la scritta ‘Facciamo festa’ e pantaloncini rosa attillati”.

Per Megan Fox si tratta di un ben gradito ritorno ad un genere che ha alimentato la sua popolarità: in molti, infatti, la ricorderanno senza difficoltà come protagonista di Jennifer’s Body. Di recente, invece, è apparsa in Subservience accanto a Michele Morrone così come ha dato un contributo a Overcompensating.

Five Nights at Freddy's 2 è diretto ancora una volta da Emma Tammi, già alla regia del precedente capitolo, e riporterà in azione Josh Hutcherson. Il cast include anche Matthew Lillard, Elizabeth Lail e Piper Rubio. Non è chiaro quali animatronic torneranno per il secondo capitolo, in uscita a dicembre 2025, ma l’avvertimento recita: “Chiunque può sopravvivere a cinque notti. Questa volta, non ci saranno seconde possibilità”. Tratto dall’omonimo videogame, Five Nights at Freddy's ha riscosso successo al botteghino con un incasso pari a 297 milioni di dollari in tutto il mondo, favorendo quindi lo sviluppo di un sequel atteso al cinema ad inizio dicembre 2025.



