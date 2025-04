Finché morte non ci separi 2: ecco il video annuncio del cast con due sorprese da paura!

News Cinema

Se avete amato Finché morte non ci separi, come noi non vedrete l'ora di vedere il sequel, sempre firmato da Matt Bettinelli-Olpin e Taylor Gillett. Ecco il video annuncio del cast con due nomi che non ci aspettavamo. Le riprese sono già iniziate.

Nel 2019 arrivava al cinema Finché morte non ci separi, strepitoso debutto horror del collettivo Radio Silence, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Dopo aver ridato vita (e cadaveri) alla saga di Scream e la parentesi vampiresca di Abigail, gli autori tornano a dare un sequel al primo film, che avrà ancora come protagonista Samara Weaving. A sorpresa, in concomitanza con l'inizio delle riprese, è uscito un video annuncio, ripreso da tutti i media e i social, con gli attori di questo secondo episodio e il titolo originale (Ready or Not: Here I Come). E ci sono due nomi che non ci aspettavamo e che, da amanti del genere, ci rendono felici. Eccoli.

A questo punto avrete sicuramente capito che i nomi del cast che ci hanno elettrizzato sono quelli di Sarah Michelle Gellar e, soprattutto, quello di David Cronenberg. Le riprese, del resto, si svolgono a Toronto e come poteva rifiutare il regista di apparire in questo film, visto che fare l'attore gli è sempre piaciuto molto? Il resto del cast è composto da Kathryn Newton, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell e Elijah Wood, a cui Deadline aggiunge anche Kevin Durand. La sceneggiatura è opera di Guy Busick e R. Christopher Murphy, autori del primo Finché morte non ci separi. Bettinelli-Olpin e Gillett hanno dichiarato: Siamo elettrizzati nel tornare nel mondo di Ready or Not con Samara e felicissimi di lavorare con questo cast di enorme talento e di incredibili artisti in ogni reparto che si uniscono a questa famiglia". Il sequel è prodotto da Searchlight Pictures. Se non ricordate l'originale, questo è il trailer.