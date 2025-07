Festival di Venezia 2025: Presentato il programma della 40esima Settimana della Critica

News Cinema

Come di consueto saranno sette film più due per apertura e chiusura a costituire il programma anche dell'edizione del quarantesimo anno della Settimana della Critica ospitato dal Festival di Venezia. Ecco il programma completo.

Un'edizione speciale, quella di quest'anno per la Settimana della Critica, sezione autonoma e parallela del Festival di Venezia. È infatti l'appuntamento numero 40 dedicato alle opere prime e seconde di riferimento della stagione. La manifestazione è stata fondata nel 1984 su iniziativa di Gian Luigi Rondi, all'epoca direttore della Mostra del Cinema di Venezia, e accolta con entusiasmo dal Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), che da quella prima edizione la organizza. Quest'anno La selezione è curata dalla Delegata Generale Beatrice Fiorentino con i membri della commissione di selezione Matteo Berardini, Marianna Cappi, Francesco Grieco e Marco Romagna.

Oggi è stato annunciato il programma, con due film fuori concorso in selezione speciale, in apertura Stereo Girls - Les Immortelles di Caroline Duenas Peano, storia di formazione di due ragazze diciassetteni inseparabili in pieni anni '90, nel sud della Francia, mentre a chiudere il programma sarà 100 nights of Hero di Julia Jackman con Emma Corrin, nota per il ruolo di Lady Diana nella quarta stagione di The Crown.

Il programma completo della 40° Settimana della Critica

In concorso

Agon di Giulio Bertelli - Italia, Stati Uniti, Francia

Con l'avvicinarsi dei fittizi Giochi Olimpici di Ludoj 2024, Agon narra le storie di tre atlete mentre si preparano e poi gareggiano nelle discipline di tiro a segno, scherma e judo. Le donne sono ritratte nei contesti politici, sociali, tecnologici e fisici che dominano i più alti livelli di competizione e performance sportiva. Traendo ispirazione dalle figure storiche di Giovanna d’Arco, Cleopatra e dell’ufficiale di cavalleria russa Nadezhda Durova, Agon esplora un resoconto contemporaneo delle contraddizioni di questi tre sport – nati in tempo di pace come allenamento per le pratiche belliche e poi evolutisi in discipline professionistiche e di intrattenimento, arrivando ad abbracciare in tempi più recenti anche il mondo dei videogiochi e creando così una nuova forma di sport competitivo.

Cotton Queen di Suzannah Mirghani - Germania, Francia, Palestina, Egitto, Qatar, Arabia Saudita

In un villaggio di coltivatori di cotone in Sudan, l’adolescente Nafisa è cresciuta con le storie eroiche di resistenza ai colonizzatori britannici che le racconta la nonna Al-Sit, matriarca della comunità. Quando un giovane uomo d’affari arriva dall’estero con un nuovo piano di sviluppo e un cotone geneticamente modificato, Nafisa si ritrova al centro di un gioco di potere che deciderà il futuro del villaggio. Acquistando consapevolezza della propria forza, Nafisa si mette in viaggio per salvare i campi di cotone – e se stessa. Né lei né la sua comunità saranno più le stesse.

Gorgonà di Evi Kologiropoulou - Grecia, Francia

Grecia. Una piccola e dilapidata città-stato dominata da un’imponente raffineria di petrolio, produttrice dell’unica risorsa della cittadina: la benzina. Gli uomini, armati fino ai denti, esercitano un potere assoluto. Il leader Nikos, gravemente malato, sta preparando la sua successione e crea scompiglio quando include nella rosa dei contendenti Maria, la sua protetta. Il destino della giovane, che ignora i punti più oscuri della storia della sua famiglia, cambierà per sempre con l’arrivo di Eleni, cantante del bar del paese.

Ish di Imran Perretta - Regno Unito

Alla soglia dei 12 anni, i migliori amici Ish e Maram faticano a mantenere saldo il loro legame a seguito di un traumatico arresto e perquisizione da parte della polizia. Mentre le ripercussioni si propagano in profondità, i ragazzi devono fare i conti con gli uomini che stanno diventando. A volte ‘lasciar andare’ è la parte più difficile di diventare grandi.

Roqia di Yanis Koussim - Algeria, Francia, Qatar, Arabia Saudita

1993. A seguito di un incidente d’auto che gli ha causato un’amnesia, Ahmed torna al suo villaggio natale, dove nulla gli appare familiare, né la moglie né i figli. Il più piccolo, spaventato dal volto bendato di Ahmed, lo teme profondamente. Ogni notte, strani visitatori sussurrano litanie in una lingua sconosciuta. Chi sono? Perché ad Ahmed manca l’indice della mano destra? Perché il suo vicino di casa lo inquieta? Ai giorni nostri, un Raqi ormai anziano lotta contro l’Alzheimer. Il suo discepolo di preoccupa per lui: alla tremante mano destra di Raqi manca proprio il dito indice. Mentre le persone possedute continuano a parlare in lingue misteriose e la violenza di diffonde, Ahmed ha paura di riacquistare la memoria, mentre il discepolo teme che il declino del suo maestro possa scatenare un male atavico.

Straight Circle di Oscar Hudson - Regno Unito, Sudafrica

Due soldati nemici di stanza sul remoto confine di un un deserto vasto e senza nome sono profondamente disorientati quando improvvisamente dimenticano quale sia la propria fazione. Mentre cercano di districare questioni legate alla propria identità e lealtà, nonché all’assurdità della situazione, l’isolamento lentamente lascia spazio a un incubo misterioso che confonderà la linea di demarcazione fra amici e nemici.

Waking Hours - Ore si veglia di Federico Cammarata e Filippo Foscarini - Italia

Sulla soglia della foresta, furtive presenze umane si radunano attorno al fuoco mentre, da lontano, rimbombano colpi di armi da fuoco. Non lontano c’è un muro di metallo affilato che marca l’inizio dell’Europa. Un clan di passeurs Afgani vive nell’attesa di persone da traghettare dall’altro lato del confine, vagando attraverso il labirinto di una notte perpetua e senza sonno.