Festival di Cannes: l'animazione di Hazanavicius e altre dodici aggiunte al programma

News Cinema

Sono tredici i film che vanno a completare il programma del Festival di Cannes 2024 con una nutrita schiera di titoli francesi. Vediamo nel dettaglio.

Come anticipato dal direttore Thierry Fremaux, il Festival di Cannes aggiunge nuovi titoli per completare la selezione ufficiale della 77esima edizione della storica manifestazione sulla Costa Azzurra. Sono in totale tredici le aggiunte dell'ultima ora, che verranno mostrate insieme agli altri dal 14 al 25 maggio prossimo.

Sono tre i film in concorso, che a questo punto raggiunge un numero complessivo di ventidue. Si tratta del film d'animazione che preparava da anni Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandise, oltre a The Seed of the Sacred Fig di Mohammad Rasoulof, a cui il regime iraniano ha sequestrato il passaporto e impedito lo scorso anno di viaggiare fino a Cannes per far parte della giuria della sezione Un Certain Regard. Terza e ultima novità in concorso, il romeno Trei Kilometri Pana la Capatul Lumii (Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde) di Emanuel Parvu.

Curiosità desta la presentazione fuori concorso del nuovo adattamento de Il conte di Montecristo diretto dalla coppia Alexandre De La Patellière e Matthieu Delaporte, già sceneggiatori del recente dittico sui Tre moschettieri. Come Séances Spéciales (proiezioni speciali) ci saranno altri quattro film: Spectateurs di Arnaud Desplechin, Nasty di Tudor Giurgiu, ancora per la Romania, il cinese An Unfinished Film di Lou Ye, premiato nel 2006 per Summer Palace, e infine Lula di Oliver Stone, ennesimo capitolo dei documentari con cui il sempre discusso regista americano racconta personaggi in primo piano della politica internazionale.

Nella più recente delle sezioni, Cannes Première, ci saranno anche Maria di Jessica Palud e Vivre, mourir, renaitre di Gael Morel, entrambi francesi. Il Certain Regard invece ospiterà When the Light Breaks di Rúnar Rúnarsson, che aprirà il prestigioso "secondo concorso", Niki di Céline Salette, ancora un esordio di un'attrice francese, e Flow di Gints Zibalodis, per la Lituania.