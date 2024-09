Ferine: si gira in Lombardia e in Piemonte l'horror/noir psicologico con protagoniste Carolyn Bracken e Caroline Goodall

News Cinema

Con il titolo internazionale di Beasts of Prey, l'opera prima di Andrea Corsini è prodotta da EDI Effetti Digitali Italiani.

"La vita di una ricca collezionista d'arte viene sconvolta da un tragico evento. Distrutta da questo dolore insostenibile, in lei si risveglia una natura istintiva e primordiale che la porta a distruggere la sua privilegiata vita e a costruire una nuova idea di famiglia."

Questa è la sinossi di un film che potrebbe raccontare di un'intimo percorso introspettivo, e probabilmente lo vuole fare, ma si anche e soprattutto di proprio di una storia complessa ed emozionante sull'eterno conflitto tra razionalità e istinto della natura umana. Ferine, questo il titolo, è descitto come una tragedia moderna dai toni del noir diurno in cui emergono gli elementi dell'horror psicologico. Con il titolo internazionale di Beasts of Prey, il film è l'opera prima di Andrea Corsini e ha per protagoniste le attrici Carolyn Bracken e, Caroline Goodall e Paola Lavini. Le riprese sono appena iniziate e si svolgeranno in Lombardia e in Piemonte.

Scritta dallo stesso Corsini, la storia trae ispirazione dall’omonimo cortometraggio presentato in concorso alla Sic - Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra internazionale d’arte Cinematografica di Venezia 2019. Ferine è già stato selezionato al Cannes Frontières Co-production Market. Prodotto da Francesco Grisi e Giorgia Priolo per EDI - Effetti Digitali Italiani (la vfx house con sedi a Milano e a Roma che ha da poco vinto il premio Emmy per la serie Ripley), con il contributo del Ministero della Cultura e con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 bando “Piemonte Film TV Fund”, unitamente al sostegno di Film Commission Torino Piemonte e del PR FESR Lombardia 2021-2027 bando “Lombardia per il cinema”, il film sarà distribuito in Italia da Adler Entertainment.

"Con Ferine rompiamo gli schemi della produzione cinematografica canonica ripensandola a partire dagli effetti visivi" spiega Francesco Grisi, CEO di EDI, "sarà un film con importanti interventi digitali con la realizzazione di creature in full CGI. Una operazione di caratura internazionale anche perché recitato in lingua inglese con protagoniste due importanti attrici come Carolyn Bracken, star del momento nel cinema di genere, e Caroline Goodall, che è stata diretta più volte da Steven Spielberg".

"Ferine è un film ambizioso e profondamente personale, che per Adler rappresenta una nuova tappa nell’esplorazione della cinematografia di genere. Crediamo che Ferine offra un’esperienza potente e viscerale, capace di colpire il pubblico e di affermarsi come un’opera significativa nel panorama contemporaneo. Non vediamo l’ora di condividere questa avventura con gli amici di EDI", ha dichiarato Marco Colombo, AD di Adler Entertainment.

Il film verrà valorizzato da importanti interventi di vfx e dalle musiche di Pino Donaggio. La direzione della fotografia è affidata a Fabrizio La Palombara (autore delle riprese con camera a mano di Private di Saverio Costanzo, autore della fotografia tra gli altri di Another End di Piero Messina), il montaggio sarà a cura di Matteo Mossi, la scenografia è di Carlotta Desmann, e i costumi sono di Silvia Nebiolo.