Fall: adrenalina, vertigini, suspense e colpi di scena in un solo film [video esclusivo delle riprese]

Soltanto la grandezza dello schermo cinematografico può offrirvi la migliore esperienza da brivido che il thriller Fall ha in serbo per voi. Il survival movie di Scott Mann è da oggi al cinema con BIM. Guardate intanto il video esclusivo di come è stato girato il film.

Chiunque pensi di non andare a vedere questo film al cinema perché prima o poi uscirà in streaming, deve sapere che sta facendo un grosso errore. Mettiamo da parte momentaneamente tutto il discorso della sala cinematografica che è e resterà sempre la migliore esperienza di visione di un film, con il suo rituale del buio, del grande schermo e del fatto che la vita reale può davvero restare chiusa fuori per un paio d'ore. Un film come Fall, a maggior ragione, esiste per poter garantire un buon concentrato di brividi e vertigine restando seduti al sicuro nelle poltrone del cinema e non funzionerebbe allo stesso modo, nemmeno lontanamente, sul divano di casa.

Fall è un survival movie che mette in scena la storia di due protagoniste bloccate in una situazione particolarmente estrema. La regia è di Scott Mann i cui quattro titoli precedentemente diretti corrono tutti sul filo dell'adrenalina (tra cui L'ultima partita e Bus 657). Mann ha anche scritto il film, insieme a Jonathan Frank, dopo un'idea scaturita durante una conversazione sul set de L'ultima partita, quando Dave Bautista doveva correre sulla copertura di uno stadio di calcio ad una altezza vertiginosa. E se qualcuno dovesse restare bloccato così in alto? Si chiedevano il regista e altri membri della troupe. Da qui è nato Fall che ha regalato i ruoli di protagoniste alle attrici Virginia Gardner e Grace Caroline Curray, contando anche su una parte secondaria per Jeffrey Dean Morgan.

Fall: come è stato girato il film [video]

Pur facendo parte della fantasia di Scott Mann, quella del film è una torre ispirata ad un'altra realmente esistente. La torre fittizia del film si chiama B67 Tower, la torre reale è la KXTVKOVR Tower che si trova a Walnut Grove in California ed è alta 625 metri. Dopo aver visitato quella costruzione, il regista e il suo team si sono resi conto che ogni tentativo di girare il film in studio davanti a uno schermo verde o a led wall con immagini proiettate avrebbe compromesso troppo il realismo che loro andavano cercando. Sono dunque riusciti a convincere la produzione a costruire una porzione della loro torre, la parte alta più alta, in una zona desertica e panoramica.

Le due attrici hanno dovuto prepararsi per un paio di mesi perché avrebbero recitato a 30 metri di altezza, come se fossero state sul tetto di un palazzo di dieci piani. Ovviamente assicurate con i cavi, le ragazze hanno recitato per quasi interamente su quella piattaforma con le macchine da presa agganciate ad alte gru che le riprendevano. Tutto questo è servito per dare autenticità al film, considerato quanto fosse fondamentale che l'ambiente circostante risultasse reale anche per agevolare le loro interpretazioni, dal sole all'orizzonte al forte vento che è stato sempre presente.

Nel video Making Of esclusivo qui sotto potete rendervi conto di come si sono svolte le riprese di Fall, un'avventura che è quasi un film parallelo a sé stante.



Fall: Making Of: Il Dietro le quinte del film in un Video Esclusivo - HD

Fall: la trama e il trailer del film

La storia di Fall segue le due amiche Becky e Hunter con un debole per l'avventura, specialmente quest'ultima che guadagna denaro sui social media pubblicando le sue imprese estreme. Il film ha un prologo che ci permette di capire quale esperienza passata le due ragazze abbiano vissuto e in quale stato d'animo, dunque, decidano di riallacciare i rapporti e scalare una torre/traliccio che si trova in una zona desertica.