F1: vi portiamo dietro le quinte del film con Brad Pitt con questa featurette video

Scopriamo di più su uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi, che vede coinvolto in veste di produttore anche il neo pilota della Ferrari Lewis Hamiltom.

Dopo lo spot di trenta secondi che è stato diffuso in occasione del SuperBowl, e il primo teaser trailer ufficiale, andiamo ora dietro le quinte dell'attesissimo F1 con una featurette video che ci dice di più sul film con Brad Pitt previsto nei cinema italiani alla fine di giugno, e che quasi sicuramente sarà presentato in prima mondiale durante il Festival di Cannes, che come noto termina storicamente lo stesso weekend in cui si disputa il GP di Monaco.

Tra i protagonisti di questo backstage, oltre a Pitt, al regista Joseph Kosinski e al produttore Jerry Bruckheimer, anche il neo-ferrarista Lewis Hamilton, che ha portato al film la sua esperienza di 7 volte campione del mondo di Formula 1 in veste di produttore esecutivo.

F1: una video featurette che ci porta nel backstage del film