Exit 8: il trailer dell'horror psicologico giapponese ispirato all'omonimo videogame

News Cinema

Diventa sempre più diffusa anche al cinema la presenza di film basati sul concetto di spazio liminale e delle cosidette "backrooms", come testimonia questo film che è stato presentato nella sezione di Mezzanotte allo scorso Festival di Cannes. Ecco trailer e trama di Exit 8.

Da quando una certa misteriosa immagine fu postata su 4chan nel 2019, la passione degli utenti di internet appassionati di horror per gli spazi liminali e le cosiddette backrooms - quegli spazi vuoti e inquietanti fatti di interminabili, labirintici e spesso fisicamente impossibili corridoi che vengono attraversati in prima persona e dove qualcosa di misterioso, paradossale e inquietante incombe costantemente - è andata sempre aumentando. Tanto che anche il mondo del cinema ha iniziato a accorgersi di questo fenomeno.

Poche settimane fa è arrivata la notizia che la A24 ha deciso di mettere in produzione un film basato sui popolarissimi e vistissimi video di YouTube di Kane Parsons (che si firma Kane Pixels) che hanno imposto il fenomeno delle backrooms all'attenzione di tutti, con lo stesso giovanissimo Parsons coinvolto come regista; ma ancora prima, allo scorso Festival di Cannes, è stato presentato nella sezione di Mezzanotte un film che con le backroom ha molto a che fare. Il film in questione si intitola Exit 8, ed è l'adattamento cinematografico del videogame omonimo della Kotake Create nel quale il giocatore deve riuscire a uscire da una stazione della metropolitana di Tokyo nella quale sembra essere imprigionato.

Come nel gioco, anche il protagonista del film è impegnato nella stessa impresa, costretto a fare attenzione a ogni eventuale "anomalia" che gli si presenti di fronte percorrendo gli interminabili corriodi di cui è prigioniero e a fare i conti con alcuni inquietanti personaggi.

A dirigere Exit 8 è stato Genki Kawamura, uno che non è solo un regista e uno sceneggiatore ma anche un produttore (ha prodotto per esempio L'innocenza, l'ultimo film di Kore-eda) e uno scrittore (in Italia i suoi libri sono pubblicati da Einaudi). In Italia il film non ha - manco a dirlo - nemmeno una distribuzione, ma all'estero sta per debuttare, alla fine dell'estate, in diversi paesi. Anche per questo ci è quindi possibile mostrarvi un trailer ufficiale - in originale con sottotitoli in inglese - di questo intrigante Exit 8.

Exit 8: il trailer del film