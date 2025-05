Everything's Going to Be Great: il trailer del film con Bryan Cranston e Allison Janney

News Cinema

La Lionsgate ha diffuso il trailer ufficiale del film di Jon S. Baird con Bryan Cranston e Allison Janney Everything's Going to Be Great e noi ve lo presentiamo.

Diretto dall'inglese Jon S. Baird, noto per Stanlio e Ollio e Tetris, arriverà questa estate nei cinema americani Everything's Going to Be Great, una commedia famigliare con un cast d'eccezione, capitanato dal premio Oscar Allison Janney e da Bryan Cranston. Scritto da Steven Rogers, autore di Tonya e Natale all'improvviso, ha nel cast anche Benjamin Evan Ainsworth, Jack Champion, Simon Rex e un altro premio Oscar, Chris Cooper. Questo il trailer ufficiale.

Everuthing's Going to be Great: la trama

Per Buddy e Macy Smart "non c'è niente come lo show business" vuol dire una vita imprevedibile nel teatro regionale mentre cercando di crescere i loro figli radicalmente diversi, Lester e Derrick. Attraverso tutto questo, Buddy persegue i suoi inarrestabili sogni, mentre Macy da sola deve far quadrare i conti e tenere insieme la famiglia. Mentre cercano di trovare la propria identità e un senso di appartenenza, condividono un divertente viaggio di scoperta di sé e imparano il potere di guadagnarsi un posto sotto i riflettori, a qualsiasi punto della loro vita si trovino.