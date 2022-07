Ethan Hawke racconta Paul Newman e Joanne Woodward in un documentario HBO

News Cinema

Il documentario in sei parti, che debutterà su HBO Max il 21 luglio si intitola The Last Movie Stars". Ecco i dettagli e il trailer originale.

Molti non lo sanno, perché i suoi film in Italia non hanno avuto una grande circolazione, ma oltre a essere l'attore che tutti conosciamo Ethan Hawke è anche un regista. E pure bravo.

Escludendo i corti, ha diretto tre film di finzione (Chelsea Walls, L'amore giovane e Blaze) e un documentario (Seymour: An Introduction, dedicato al pianista Seymour Bernstein). Ora i documentari sono diventati due, perché il 21 luglio su HBO Max farà il suo debutto The Last Movie Stars, doc in sei parti che Hawke ha dedicato a due leggende di Hollywood: Paul Newman e Joanne Woodward.

Il documentario prende in esame la carriera dei due attori e la loro decennale relazione sentimentale, ed è stato ideato e realizzato durante la pandemia.

Tutto parte dalle trascrizioni di ore e ore di registrazioni che Newman realizzò a un certo punto della sua vita incidendo impressioni e ricordi, e intervistando amici e colleghi, con l'intenzione di scrivere una sorta di biografia. Per alcuni strani motivi, però, l'attore decise a un certo punto di abbandonare l'impresa e addirittura di distruggere i nastri. Sono restate però, appunto, pagine e pagine di trascrizioni, che Hawke ha deciso di far leggere a un cast davvero impressionante: in The Last Movie Stars è George Clooney a leggere le parti di Newman, mentre Laura Linney fa lo stesso per la Woodward, e a essere coinvolti nelle letture sono poi personaggi come Melanie Griffith, Sam Rockwell, Billy Crudup, Sally Field, Zoe Kazan, Karen Allen, Steve Zahn, LaTanya Richardson Jackson e Oscar Isaac. Le musiche originali sono invece di Hamilton Leithauser, ex cantante degli Walkmen.

Questo è il trailer originale di The Last Movie Stars, documentario in sei parti su Paul Newman e Joanne Woodward diretto da Ethan Hawke:





