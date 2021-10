Eternals, passione e personaggi gay si vedranno in tutto il mondo?

News Cinema

Chloé Zhao, regista dell'imminente Eternals, non è sicura che la Disney / Marvel diffonda il film senza tagli (o che lo distribuisca) in alcune nazioni che potrebbero avere problemi con la rappresentazione dell'omosessualità o di una scena di sesso. Ma ci spera.

In Eternals, nuovo atto del Marvel Cinematic Universe cinematografico in uscita nelle nostre sale il 3 novembre, ci saranno un personaggio apertamente gay (il Phastos di Brian Tyree Henry) e la prima scena di sesso in un lungometraggio dei Marvel Studios: primati che non dovrebbero sconvolgere il pubblico occidentale, ma che potrebbero dare problemi alla vita commerciale del film in alcuni paesi. Chloé Zhao, regista e recente premio Oscar per Nomadland, ha discusso della questione con Indiewire. La Disney deve muoversi con attenzione per non compromettere alcuni mercati, ma allo stesso tempo la major si fa sempre più spesso paladina dell'inclusività. Zhao ha detto:

Non conosco i dettagli ma credo che si sia discusso della cosa e che ci sia un grande desiderio da parte della Marvel e di me stessa - ne abbiamo parlato - di non cambiare il montaggio del film. Incrociamo le dita. [Sulla scena di sesso] Per noi poter rappresentare due persone che si amano, non solo sul piano emotivo e intellettivo ma anche fisicamente, con una scena di sesso che sarà vista da tante persone e che mostri il loro amore, il loro legame e la loro gentilezza... credo che sia una cosa bellissima.