Esprimi un Desiderio: Max Angioni 'ostaggio' di una cliente da incubo in una scena in anteprima esclusiva del film

News Cinema

A Max Angioni la situazione sfugge decisamente di mano in questa divertente clip tratta da Esprimi un Desiderio. La nuova commedia diretta da Volfango De Biasi, in uscita nelle nostre sale il 25 settembre, che racconta in modo inedito e frizzante il conflitto generazionale.

Il 25 settembre arriverà nelle nostre sale Esprimi un Desiderio, ultima fatica di Volfango De Biasi, che torna alla regia a due anni dal natalizio In Fuga con Babbo Natale. La commedia, remake del francese Il peggior lavoro della mia vita (2022) è stata presentata in anteprima al Giffoni Film Festival 2025 e vede protagonisti il veterano Diego Abatantuono e Max Angioni, al suo debutto sul grande schermo. Il giovane comico e conduttore porta a casa una prima prova convincente, che rivela un potenziale interessante anche fuori dal piccolo schermo. Per cominciare a farvi un'idea, potete dare un'occhiata alla prima clip in esclusiva di Esprimi un Desiderio, che vede Simone, il personaggio di Angioni, alle prese con un'anziana signora piuttosto esigente...



<a href="https://www.comingsoon.it/film/esprimi-un-desiderio/66997/video/?vid=47966" title="Esprimi un Desiderio: Max Angioni, una vecchietta e un copri water protagonisti du una divertente clip in anteprima esclusiva del film - HD">Esprimi un Desiderio: Max Angioni, una vecchietta e un copri water protagonisti du una divertente clip in anteprima esclusiva del film - HD</a>

Esprimi un Desiderio: prima clip in esclusiva della commedia con Max Angioni e Diego Abatantuono

La clip anticipa il focus attorno al quale ruota la trama del film. Simone, cresciuto in orfanotrofio, si porta dietro sin dall'infanzia un trauma, che l'ha portato a detestare incondizionatamente le persone anziane. Non è tutto. Pur avendo ormai compiuto trent'anni, la sua vita non potrebbe essere più inconcludente e disordinata: passa svogliatamente da un lavoro all'altro e non ha ambizioni né prospettive. Dal filmato si evince anche il tono di Esprimi un Desiderio: una commedia scanzonata che non lesina su sequenze caotiche e situazioni da comicità slapstick. Il patatrac mostrato nella clip varrà a Simone una condanna ai lavori socialmente utili proprio in una residenza per anziani, dove verrà preso di mira da un gruppo di eccentrici e machiavellici vecchietti capeggiati dal burbero Ettore (Diego Abatantuono).

Questa situazione paradossale, giorno dopo giorno, si trasformerà per il ragazzo in un'occasione per guardarsi dentro e scoprire un inaspettato senso di appartenenza. Al tempo stesso, gli ospiti della struttura inizieranno a fidarsi di quel giovane scapestrato, al punto da condividere il proprio vissuto (importante e particolare, per ragioni molto diverse) e lasciarsi aiutare a coronare i propri sogni. Perché non è mai troppo tardi per trovare il proprio posto nel mondo e risolvere faccende in sospeso. Una piacevole sorpresa è proprio il cast, al di là del duo di principali protagonisti. Ad impersonare l'eterogenea fauna che popola la casa di riposo sono infatti grandi nomi del cinema italiano, tra cui Nunzia Schiano, Elisabetta De Palo, Marco Messeri e Giorgio Colangeli. Tra gli interpreti più giovani, citiamo Herbert Ballerina e Neva Leoni.