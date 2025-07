Esprimi un desiderio: A Giffoni Max Angioni e Volfango De Biasi con un film per superare lo scontro generazionale

News Cinema

Al Giffoni Film Festival Max Angioni, protagonista con Diego Abatantuono, e il regista Volfango De Biasi hanno presentato in anteprima 'Esprimi un desiderio' mandando un messaggio di ottimismo ai giovani giurati: si può sognare a qualsiasi età.

Non esiste un'età per i desideri, e nemmeno per sognare di cambiare la propria vita. È questo il messaggio che arriva forte e chiarao da Esprimi un desiderio, il nuovo film diretto da Volfango De Biasi e prodotto da Notorious Pictures, presentato in anteprima alla 55esima edizione del Giffoni Film Festival, in attesa dell'uscita in sala prevista per il 25 settembre. Sul palco della Sala Truffaut si è svolto l'incontro con il regista e Max Angioni, volto della stand-up comedy italiana qui al suo debutto sul grande schermo accanto a un'icona del cinema italiano come Diego Abatantuono. I due ospiti, inoltre, hanno parlato del film intrattenendosi anche con noi giornalisti: ecco cosa dobbiamo aspettarci da Esprimi un desiderio.

La trama di Esprimi un desiderio

Esprimi un desiderio è una commedia agrodolce, divertente e profonda allo stesso tempo, che affronta il tema dello scontro generazionale con leggerezza e sincerità, mettendo al centro il valore delle relazioni e la capacità, troppo spesso sottovalutata, di ascoltare chi è diverso da noi. Il film racconta la storia di Simone, interpretato da Angioni, un trentenne orfano e in piena crisi esistenziale che, in seguito a una disavventura, si ritrova costretto a svolgere lavori socialmente utili in una casa di riposo. Qui si scontra con una comunità di arzilli anziani, guidati da Ettore, interpretato da Abatantuono. Ma il conflitto iniziale si trasforma presto in un confronto sincero, capace di abbattere le barriere dell'età e creare nuovi legami.

Max Angioni: "Simone sono io qualche anno fa"

"Simone mi è molto vicino per quanto è perso, per la sua ricerca di una direzione nella vita. È un po' quello che ero io qualche anno fa. Il suo sentirsi quasi immune alle relazioni umane, come se fosse anestetizzato dalla sofferenza, lo porta a stare molto male. Ma capisce che deve evolvere, deve fare qualcosa per sbloccarsi. Spero che anche questo messaggio arrivi forte: che dopo un momento complicato ci si può sbloccare", ha raccontato Angioni. Nel raccontare la sua prima esperienza cinematografica, Angioni non ha nascosto l'emozione e la gratitudine per aver condiviso il set con Diego Abatantuono: "È stato ipnotico lavorare con lui. Diego è uno scrigno di aneddoti, un artista generoso. Mi ha colpito quanto ci tenesse a farmi fare bene il mio lavoro. All’inizio lo guardavo con un certo timore reverenziale, poi lui mi ha fatto sentire subito a mio agio, come se fossimo compagni di scuola".

Il messaggio del film: Non c'è un'età per smettere di sognare

Secondo il regista Volfango De Biasi, Esprimi un desiderio è un film per tutta la famiglia, pensato per parlare ai giovani ma anche agli adulti perché tocca temi universali come la solitudine, l'appartenenza e la capacità di rimettersi in gioco. "Gli anziani non sono solo saggezza e nostalgia, possono essere ribelli, dispettosi e profondi al tempo stesso. Il film mostra come l'incontro tra generazioni, anche se inizialmente conflittuale, possa arricchire tutti. Non c'è un'età per smettere di esprimere un desiderio, né per smettere di sognare", ha dichiarato il regista.