Eravamo Bambini, quelle estati al mare che segnano per la vita

Un gruppo di amici è cresciuto nella bolla di gioia infantile rappresentata dalle vacanze al mare. Un evento drammatico ha interrotto il paradiso di condivisione e li ha allontanati. Si ritrovano vent'anni dopo in Eravamo bambini. Il nuovo film di Marco Martani arriva oggi nei cinema, con Europictures.

Hanno passato momenti cruciali della loro infanzia insieme, hanno costruito in estati al mare, sempre insieme, un codice che li ha legati, fino a un evento che li ha poi allontanati, ma che li unisce per sempre. L’amicizia è al centro delle vicende di Eravamo bambini, in sala per Europictures, terzo film da regista di Marco Martani, che ha scritto e diretto una storia a incastri, fra vendetta repressa e emotività struggente, una storia che si ripercorre come un puzzle, rimettendo al giusto posto dopo vent’anni tasselli rimasti chiusi nella memoria dei sei protagonisti: Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice, Lucrezia Guidone, Giancarlo Commare, Francesco Russo, Romano Reggiani. Il film è stato presentato nella sezione Panorama Italiano di Alice nella città.

Tutto comincia In un paese sul mare della Calabria, dove un pacifico trentenne viene arrestato per aver minacciato con un coltello un carabiniere. Durante il suo interrogatorio si intrecciano le storie di altri quattro suoi coetanei, amici d’infanzia, traumatizzati da evento di sangue a cui hanno assistito da bambini. Un messaggio di uno di loro sconvolge le loro vite quotidiane, comunicando agli altri la volontà di tornare in Calabria per vendicarsi di qualcosa o qualcuno. Gli amici lasciano loro vite “interrotte” per raggiungerlo ed impedirgli di commettere un atto irreparabile. Arrivati lì si troveranno di fronte il passato e il trauma che li ha allontanati, ma anche uniti per sempre.

Un sentimento forte, quello dell’amicizia, forse trascurato dal cinema di questi anni. “Può diventare tante cose”, ci ha detto Martani, "ma se vivi qualcosa di fortissimo nell’età in cui stai crescendo, sbocciando, quella cosa diventa indissolubile. Anche se non ci si vede per vent’anni è come se il tempo si sia fermato. Il gioco cinematografico di Eravamo bambini, in chiave di genere, era far sì che ognuno di loro in quest’arco temporale abbia fatto emergere nella vita la caratteristica principale di quando era bambino, amplificandola. Quindi si ritrovano e si riconoscono tutti, come i cani che si annusano. Un gruppo coeso che pensa di risolvere qualcosa che invece cresce dentro di loro e li sta distruggendo”.

Una fuga da una spiaggia che ha rappresentato estati di formazione, spensierate anche se segnate da eventi cruciali per lo sviluppo della loro infanzia e adolescenza. “Non è un caso che le amicizie ‘del mare’ siano delle bolle magiche, che ognuno di noi ricorda per anni. Se poi ritorni nello stesso posto, e rompi quella bolla che vivi come un Paradiso, l’esperienza diventa qualcosa di completamente diverso. Il gioco di scrittura, che non a caso ha richiesto molto tempo, è stato quello di far arrivare piano piano allo spettatore quello che è accaduto fra il mare dell’infanzia e le loro vite attuali, per non raccontare tutto nei primi dieci minuti, come spesso si fa, per paura che lo spettatore non capisca immediatamente. Invece secondo me l’idea che venga spiegato nel tempo crea un’attenzione e un’empatia che regala un’attenzione particolare, anche se nella prima parte può essere un pochino più difficile da seguire, in una dinamica che alla fine aumenta la soddisfazione. È il gioco del cinema”.

Marco Martani ha all’attivo una carriera di successi come sceneggiatore, con quattro candidature ai David di Donatello per film come Notte prima degli esami, Ex, oltre a La mafia uccide solo d’estate e In guerra per amore, diretti questi ultimi da Pif. L’opera prima dietro la macchina da presa, Cemento armato (2007), noir con Nicolas Vaporidis e il compianto Giorgio Faletti, gli ha fatto ottenere un’altra nomination, come miglior regista esordiente. Nel 2022 ha diretto il suo secondo film, La donna per me, una commedia sentimentale con Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi.

Eravamo bambini ha una struttura narrativa molto precisa, in equilibrio con la parte emotiva rappresentata da protagonisti a cui ci si affeziona. Del resto, come ricorda il regista, “ho scritto 55 film e la maggior parte delle volte la chiave è lavorarci in profondità. Invece molto spesso mi capita di leggere sceneggiature che sono delle prime stesure, in cui c’è ancora un mondo da sforbiciare, da adattare. È un atteggiamento diffuso di superficialità che porta a non vedere l’ora di andare sul set a dirigere gli attori. Ma prima ci vuole un lavoro enorme, come nel caso di Eravamo bambini, che è durato più di un anno e mezzo. Un lavoro oscuro, magari non glamour e ancora troppo sottovalutato, che però fa la differenza. Andando all’estero la maggior qualità di scrittura rispetto al nostro paese è legata proprio a quanto trascuriamo questa fase. Anche gli sceneggiatori stessi. Del resto, da noi spesso chi scrive dirige anche, e allora cosa è più divertente, cosa da più soddisfazione, scrivere un anno la stessa sceneggiatura chiuso in casa o fare il regista sul set?”

Sulla scelta degli attori, Martani sottolinea il lavoro di casting in cerca della persona giusta, al di là dei soliti “noti” che popolano costantemente le produzioni italiane. “Mi sono accorto già con il mio film precedente, con Andrea Arcangeli, come ci sono degli attori ventenni e trentenni che sono una bomba. Ma sono sotto utilizzati, anche se potenzialmente fortissimi. Era un peccato raccontare una storia del genere senza quella generazione. Avrei potuto scegliere i quarantenni, con attori che conosciamo bene, invece scegliere attori più giovani l’ha reso, ai miei occhi, più interessante".