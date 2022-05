Elemental è il prossimo film Pixar, ecco la prima concept art

News Cinema

Elemental sarà il 27° lungometraggio animato Pixar, diretto dal Peter Sohn di Il viaggio di Arlo: ecco la prima concept art con i due protagonisti... Ember e Wade, fuoco e acqua!

Mentre siamo tutti in attesa di Lightyear - La vera storia di Buzz, nei nostri cinema dal 15 giugno, sappiamo oggi quale sarà il successivo lungometraggio di animazione di casa Pixar, in sala nel giugno 2023: Elemental. Diretto da Peter Sohn, questo nuovo cartoon si mostra con una prima concept art raffigurante i due particolari protagonisti...





Elemental, di cosa parla il nuovo film Pixar