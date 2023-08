El Conde: Il trailer ufficiale del film di Pablo Larraín in concorso a Venezia 80

News Cinema

Ne El Conde, Augusto Pinochet diventa un vampiro alla disperata ricerca di un modo per porre fine alla propria vita. Il lungometraggio sarà disponibile su Netflix dal 15 settembre.

Cosa succederebbe se Augusto Pinochet fosse un vampiro alla disperata ricerca di un modo per morire? Da questa surreale premessa si dipana l'ultima opera di Pablo Larraín, El Conde, in concorso al Festival di Venezia 2023 e dal 15 settembre su Netflix. In occasione dell'inizio del Festival - previsto dal 30 agosto al 09 settembre - il colosso dello streaming ha quindi diffuso il trailer ufficiale del progetto, che offre un primo sguardo all'estetica in bianco e nero scelta dal cineasta.

El Conde - Pablo Larraín torna in concorso a Venezia

Pablo Larraín torna dunque in concorso a Venezia dopo aver presentato, nel 2021, Spencer - biopic su Lady Diana con Kristern Stewart. Atteso al festival per il 31 agosto, El Conde re-immagina quindi la figura storica di Pinochet in una veste totalmente nuova ed inusuale, riportando il regista a confrontarsi con un tema a lui caro. Le conseguenze della dittatura di Pinochet sulla popolazione cilena sono infatti state esplorate da Larraín nei suoi primi tre lavori - Tony Manero, Post Mortem e No - I giorni dell'arcobaleno. Ne El Conde, il politico diventa però direttamente il protagonista, messo al centro di un'epopea apparentemente senza fine.



El Conde: Il Trailer Ufficiale del Film di Pablo Larrain - HD

A vestire i panni di Augusto Pinochet troviamo Jamie Vadell, che aspira alla Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile con uno dei ruoli più surreali che vedremo al Festival. Completano poi il cast Paula Luchsinger ed Alfred Castro, attore feticcio del cinema di Larraín. Inizialmente concepito come miniserie, El Conde si prepara dunque a far discutere il pubblico e la giuria internazionale della Mostra del Cinema, presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qui. In concorso, il lungometraggio di Larraín dovrà vederla con titoli del calibro di Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, Priscilla di Sofia Coppola, The Killer di David Fincher, Io capitano di Matteo Garrone, Ferrari di Michael Mann e DogMan di Luc Besson. Il regista, nel frattempo, è poi già al lavoro sul suo prossimo progetto, Maria, biopic sull'icona della musica lirica Maria Callas con Angelina Jolie, le cui riprese dovrebbero svolgersi da ottobre a dicembre. In attesa che El Conde arrivi su Netflix, appuntamento dunque al 31 agosto, per scoprire le prime reazioni di pubblico e critica.