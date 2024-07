Edge of Tomorrow 2, il regista Doug Liman: "Sarebbe folle non provarci, Tom Cruise ed Emily Blunt sono al top"

News Cinema

Doug Liman è ancora più che intenzionato ad avviare Edge of Tomorrow 2 con Tom Cruise ed Emily Blunt: il problema non è avere il loro interesse, perché già c'è. Il problema è giocare ancora con i paradossi temporali!

Edge of Tomorrow 2 è un sogno che non si spegne: il sequel dell'action sci-fi con Tom Cruise ed Emily Blunt del 2014 continua a essere sognato sia dal regista Doug Liman sia dai fan di quest'opera non priva di ironia, che all'uscita sfiorò il flop ma che ha nel tempo guadagnato proseliti. Chiacchierando con Collider per l'imminente uscita del suo The Instigators, Liman al margine ha ribadito perché sarebbe una follia rinunciare a perseguire questo prosieguo. Leggi anche Edge of Tomorrow 2, Tom Cruise è ancora interessato al sequel secondo Doug Liman

Dougl Liman su Edge of Tomorrow 2: "Non vogliamo farlo solo per passare all'incasso"

Strano caso quello di Edge of Tomorrow (2014): costò ben 178 milioni di dollari e ne raccolse nel mondo "solo" 370, nonostante la presenza di Tom Cruise e di un'energica Emily Blunt. Pari sul filo di lana, probabilmente in rosso per il marketing, non spinse la Warner Bros. a proseguire con i personaggi e con quel mondo, ma gli anni sono stati clementi con questo blockbuster di fantascienza, anzi lo hanno trasformato quasi in un piccolo cult. Con uno humor intrigante, raccontava di un soldato piuttosto pavido (sì, Tom Cruise, non te lo aspetti!) che si ritrovava in un loop temporale a rivivere sempre la stessa battaglia campale contro un esercito alieno: realizzava che poteva fare la differenza, sapendo esattamente cosa sarebbe accaduto, ma come avrebbe fatto a farsi ascoltare da tutti, ivi compresa la fondamentale eroica sergente Rita Vrataski (Emily Blunt)? Liman non nasconde di inseguire da anni un prosieguo:

Insomma, Emily Blunt e Tom Cruise non sono mai andati così alla grande. Sarebbe folle non provare almeno a capire come realizzare un sequel. Mi scervello per capire come riuscirci. La fregatura è il viaggio nel tempo, è dura. Molto, molto dura. Quando sviluppi un film col viaggio nel tempo ti rendi conto che gli esseri umani non viaggeranno mai nel tempo, perché è difficilissimo inventarsi il terzo atto di un film col viaggio nel tempo. Quindi so di per certo che gli esseri umani non viaggeranno mai nel tempo, però io ci sto provando a trovare la quadra! [...]

Ovviamente un metodo potrebbe essere solo quello di farlo senza porci troppi problemi, perché è un sequel e farà un miliardo di dollari a prescindere, perché il film è così popolare, solo che... non lo farei mai così. Tom non lo farebbe mai. Emily nemmeno. Ci teniamo troppo, diamo troppo valore al nostro lavoro per pensare di vincere facile.