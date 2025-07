Eddington: trailer e il poster italiani ufficiali del film di Ari Aster

News Cinema

Data di uscita fissata il prossimo 17 ottobre per il nuovo film di uno dei nuovi autori più amati e acclamati (forse pure troppo) dalle nuove generazioni di cinefili, interpretato da Joaquin Phoenix e Pedro Pascal. Ecco trailer e poster italiani di Eddington di Ari Aster.

Forse sarà solo una mia impressione, ma mi pare che, assieme solo a Christopher Nolan, non ci sia un regista per cui le nuove generazioni di cinefili si sdilinquiscano di più di Ari Aster.

I motivi della venerazione che i giovani hanno per questo nome oramai non-più-emergente del cinema americano contemporaneo mi sfuggono, ma sono comunque disposto a registrarli.

Prima dopo lo scorso Festival di Cannes, giusto per fare un esempio, era solo di Eddington che i giovani cinefili che incontravo o con cui mi messaggiavo volevano sapere.

Saranno allora tutti loro, e forse non solo loro, felici di sapere che il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 17 ottobre, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Wise Pictures.

Con protagonisti Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler, e con Luke Grimes e Micheal Ward, Eddington è un'opera sicuramemte audace e ambiziosa, raccontata come "un film contemporaneo e stratificato che sfida i confini dei generi per trascinare lo spettatore in un racconto coinvolgente, sorprendente e spiazzante".

Questa la sintetica trama ufficiale:

Maggio 2020. In una piccola cittadina del New Mexico, lo scontro tra lo sceriffo locale (Phoenix) e il sindaco (Pascal) innesca un’escalation di tensione, trasformando Eddington in una polveriera pronta a esplodere. Mentre la comunità si frantuma in fazioni contrapposte, diffidenza e paura prendono il sopravvento in un susseguirsi di colpi di scena.

A Cannes Eddington è stato accolto in maniera piuttosto tiepida da quasi tutta la stampa internazionale (compresi noi: qui la nostra recensione del film), ma questo non vuol dire che i tanti, tantissimi fan di questo regista diventato di culto con una manciata di film non lo potranno trovare interessante o perfino qualcosa di più. Ecco trailer e poster italiani ufficiali del film.

Eddington: trailer e poster italiani