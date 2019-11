E.T., il sequel esiste, potete già vederlo ed è una pubblicità

News Cinema

Il servizio di streaming Xfinity della Comcast arruola Elliot / Henry Thomas in persona, insieme al celebre alieno.

E. T. L'extraterrestre, il capolavoro di Steven Spielberg, ha un sequel, ma non lo troverete al cinema, fortunatamente. E' una pubblicità della Comcast per il suo servizio di streaming Xfinity, mandata in onda in tempo per il Giorno del Ringraziamento: la Universal ha fatto le cose in grande, perché Henry Thomas, l'Elliot originale, torna in questa breve storia. Con moglie e due figli, si trova di nuovo E. T. dietro casa, accolto immediatamente nella sua vita, come se questi 37 anni non fossero mai passati. Naturalmente, E.T. avvertirà ancora la nostalgia dei genitori, mentre lo spot ripercorrerà tutti i momenti iconici del capolavoro del 1982, per intercessione di Steven Spielberg che ha supervisionato lo storyboard del lungo spot di 4 minuti.

Se riuscite a chiudere un occhio su E.T. che gioca con la Realtà Virtuale e si guarda Xfinity con la copertina sul divano, potreste emozionarvi, specialmente per la performance di Thomas.

Concordiamo con chi si gode lo spettacolo e tira un sospiro di sollievo: meglio una rimpatriata rapida. Emozioni a parte, proprio la visione di questo spot ci fa pensare quanto sarebbe ambigua e disturbante un'operazione del genere sul grande schermo, in un film vero.