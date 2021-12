È stata la mano di Dio da oggi è disponibile su Netflix

News Cinema

Dopo essere stato alcuni giorni nelle sale cinematograriche, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino diventa disponibile sulla piattaforma streaming che lo ha prodotto.

Il nuovo film dello sceneggiatore e regista Paolo Sorrentino arriva oggi 15 dicembre su Netflix, in Italia e in tutti i 190 paesi nei quali opera il colosso dello streaming. Il film ha vinto il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed è il film scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. È stata la mano di Dio è anche candidato come Miglior Film in Lingua Straniera ai Critics Choice Awards e ai Golden Globes, come Miglior Film Internazionale agli IPA Satellite Awards, ed è presente nelle liste dei migliori film dell’anno di diverse testate internazionali. Dopo essere transitato per alcuni giorni nelle sale cinematografiche italiane, il film arriva dunque sulla piattaforma di Netflix che lo ha prodotto.

È stata la mano di Dio: trama e trailer del film di Paolo Sorrentino

Ambientata negli anni 80 a Napoli, città natale del regista, la storia del film racconta di un giovane di nome Fabio, noto come Fabietto (Filippo Scotti). Il ragazzo ha l'occasione di vivere uno dei sogni più grandi per gli amanti del calcio quando giunge nella sua città il goleador argentino Diego Armando Maradona. Questa grande gioia si accompagna però a una tragedia inaspettata. Il destino gioca brutti scherzi e Fabietto deve imparare come, in questo caso, felicità e dramma siano intrecciati tra loro così tanto da determinare insieme il suo futuro.