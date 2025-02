È morto Gene Hackman

News Cinema

Il grande attore americano aveva 95 anni. Non sono ancora noti i dettagli.

Gene Hackman, grande attore americano 95enne, è stato trovato morto assieme alla moglie Betsy Arakawa (63 anni) e al loro cane nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico. Lo sceriffo della contea ha confermato il ritrovamento dei corpi senza vita poco dopo la mezzanotte. Al momento non sono state ufficializzate le cause del decesso.

Hackman, vincitore di due premi Oscar, quattro Golden Globe e molti altri premi, è stato uno degli interpreti più importanti e significativi del cinema americano dagli anni Sessanta in avanti, fino al suo ritiro dalle scene avvenuto nel 2004.

Tra i suoi tanti film ricordiamo Il braccio violento della legge e il suo sequel, Lo spaventapasseri, La conversazione, Superman, Reds, Mississippi Burning, Gli spietati, Pronti a morire, I Tenenbaum. Il suo ultimo film è stato Due candidati per una poltrona.

Foto: Christopher Michael Little (Creative Commons Attribution)